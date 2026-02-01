Ένα μήνυμα που χωρά σε μία πρόταση και όμως λέει πολλά. Η καλή μας φίλη και συνάδελφος, Σία Κοσιώνη, έγραψε πως «ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε», στέλνοντας το δικό της σήμα επιστροφής και αντοχής. Προφανώς η λέξη «χρονιά» αντί «μήνας» γράφτηκε εκ παραδρομής στην πίεση υγείας που δέχεται.

Η δημοσιογράφος, που πέρασε ένα δύσκολο διάστημα μέσα στον Ιανουάριο, ανέβασε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ένα Instagram story, αποτυπώνοντας με τον πιο απλό τρόπο την ένταση των τελευταίων εβδομάδων, αλλά και τη διάθεση να κοιτάξει μπροστά.

Σύμφωνα με τα.όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σία Κοσιώνη νοσηλεύτηκε καθώς προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, με την κατάστασή της να απαιτεί αυξημένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει βγει από τη ΜΕΘ από την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο, με τη νοσηλεία της να συνεχίζεται.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η επιδείνωση με αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή οδήγησε σε εισαγωγή, με τους γιατρούς να εντοπίζουν χαμηλό οξυγόνο και να προχωρούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό της μήνυμα -σύντομο, ανθρώπινο, καθόλου δραματικό-, λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση ότι, κάποιες φορές, η πιο μεγάλη μάχη είναι απλώς να περάσει ο μήνας. Και να βγεις από αυτόν όρθιος. Και η Σία είναι βέβαιο ότι δεν θα αργήσει να πάρει τη θέση της στο στούντιο των ειδήσεων στο Σκάι. Έχει σκληρό τσαγανό.