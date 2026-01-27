Εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας βρίσκεται πλέον η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Σία Κοσιώνη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της. Η δημοσιογράφος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ από την Πέμπτη, έπειτα από σοβαρή λοίμωξη που προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, ωστόσο η εικόνα της παρουσίασε βελτίωση και τη Δευτέρα έγινε γνωστό ότι μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, η Σία Κοσιώνη παραμένει για έκτη ημέρα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, με τους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν απαραίτητη τη συνέχιση της νοσηλείας της. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, η παραμονή της στο νοσοκομείο αναμένεται να διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η θεραπευτική αγωγή.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει περίοδος ανάρρωσης πριν την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η πρόεδρος της ΕΠΕ και αντιπρόεδρος της ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε ότι ο πνευμονιόκοκκος είναι ένα βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις, όπως πνευμονία με έντονη δύσπνοια. Όπως ανέφερε, με αυτά τα συμπτώματα μεταφέρθηκε και η κ. Κοσιώνη στο νοσοκομείο, όπου εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο.