Σκηνές τρόμου στον Άγιο Όρος: Ανατροπή σκάφους – Σώοι τέσσερις Αυστριακοί μετά από δραματική επιχείρηση διάσωσης

Σώοι και καλά στη υγεία τους είναι οι τέσσερις Αυστριακοί, το σκάφος των οποίων ανατράπηκε στο κόλπο του Άγιο Όρος.



Το ταχύπλοο σκάφος μήκους έξι μέτρων αναποδογύρισε νότια της Αμμουλιανής με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Σύμφωνα με πληροφορίες στο σκάφος επέβαινε μία οικογένεια από την Αυστρία: αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών και δύο παιδιά 27 και 28 ετών.



Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν από πλωτά του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη. Η επιχείρηση για τη διάσωση των τεσσάρων αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Επιχείρησαν περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.