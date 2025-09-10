Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας σε παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η σορός ενός άνδρα ανασύρθηκε το πρωί της Τετάρτης, 10 Σεπτεμβρίου, από θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, από άνδρες του Λιμενικού.

Η σορός, που εντοπίστηκε παράκτια της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ουρανούπολης, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία του θανόντος.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.