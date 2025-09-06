Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών παρέμεινε συγκρατημένος, ωστόσο μια μικρή ομάδα ατόμων αποσπάστηκε και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η ομάδα αυτή επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, ενώ οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και άλλων χημικών μέσων για να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Advertisement

Advertisement

Η ένταση στο Σύνταγμα παρέμεινε υψηλή, με εκατέρωθεν επιθέσεις που περιλάμβαναν μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα. Οι συγκρούσεις προκάλεσαν πανικό σε ορισμένους διαδηλωτές και διερχόμενους πολίτες, ενώ τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή είχαν ενισχυθεί σημαντικά.

Οι αρχές παρακολουθούσαν την κατάσταση, επιχειρώντας να διατηρήσουν τον έλεγχο και να προστατεύσουν τόσο τους συμμετέχοντες όσο και τους περαστικούς.

Παρά την ένταση, η πλειοψηφία των διαδηλωτών διατήρησε την ειρηνική παρουσία της στην πλατεία, διατρανώνοντας τα αιτήματά τους και την αλληλεγγύη τους σχετικά με τα Τέμπη, ενώ οι μικρές ομάδες που προκάλεσαν τα επεισόδια βρέθηκαν στο επίκεντρο των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε δύο συλλήψεις νεαρών προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Επιπρόσθετα, εκτός από τις παραπάνω συλλήψεις, η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 20 προσαγωγές.