Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί η 46χρονη που σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, με τη μεταγωγή να γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, πέρασε την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή στις 9.30 το πρωί της Τετάρτης (26/11) από όπου, ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος της έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η 46χρονη ομολόγησε ότι τη σκότωσε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που της είχε δημιουργήσει ο εθισμός της στον τζόγο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε η 46χρονη, φοβήθηκε ότι η ηλικιωμένη την αναγνώρισε και τη χτύπησε θανάσιμα. Στη συνέχεια, έψαξε για κοσμήματα, χωρίς αποτέλεσμα, και έφυγε με το αυτοκίνητό της.

Η αρχική εντύπωση ήταν πως επρόκειτο για ληστεία, μα η κόρη της 75χρονης υποψιαζόταν τη 46χρονη. Σημειώνεται πως η 46χρονη είχε καλύψει το πρόσωπό της και φορούσε γάντια, ενώ είχε στρέψει αλλού τις κάμερες, μα δεν απενεργοποίησε τον ήχο. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν να ακούγεται η ηλικιωμένη να προσεύχεται πριν πεθάνει, ενώ βρέθηκαν ίχνη αίματος στο τιμόνι του αυτοκινήτου της 46χρονης.

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος: «Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος.

Το έγκλημα φαίνεται πως έγινε για 1.100 ευρώ- χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο σύζυγός της για να επιστρέψει στη μητέρα του, ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ.

Η συνήγορος υπεράσπισης της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχει λάβει τη δικογραφία και πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, τρέμει, δεν θυμάται ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς της και έχει δυσκολία στην επικοινωνία.

Αναφέρει επίσης ότι αντιμετώπιζε κάποια ψυχιατρικά προβλήματα από 15 ετών, κάτι που θα εξεταστεί. Οι συγγενείς της κατηγορούμενης, σύμφωνα με την ίδια, δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η γυναίκα που φρόντιζε με αγάπη την πεθερά και τον πεθερό της, προχώρησε σε μια τέτοια πράξη.