Ο 40χρονος ρασοφόρος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης με τους παλαιοημερολογίτες, είχε ενεργή παρουσία στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ διατηρεί και κανάλι στο YouTube

Δύο ιερείς οδηγούνται στη φυλακή μετά τις πολύωρες απολογίες τους, καθώς κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 46χρονο ρασοφόρο, γνωστό youtuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών», και έναν 40χρονο ιερέα που συνελήφθη στη Ρόδο. Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Μαζί τους προφυλακίστηκαν ακόμη δύο άτομα, ένας 38χρονος και μία 43χρονη, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και χασίς. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συλληφθέντες συμμετείχαν σε οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένους τομείς δράσης, όπως τη μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των ουσιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε η 52χρονη φερόμενη ως «αρχηγός» του πρώτου βραχίονα της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να συντόνιζε τη δράση των υπολοίπων μελών και να είχε τον έλεγχο των χρηματικών συναλλαγών. Η ίδια, μαζί με δύο ακόμη συγκατηγορούμενους, θα παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών αύριο.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στους συλληφθέντες αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αδικήματα που τιμωρούνται με βαριές ποινές κάθειρξης. Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο γιος της 52χρονης, ο οποίος κατηγορείται μόνο για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών του κυκλώματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν διασυνδέσεις με άλλα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στην Ελλάδα.