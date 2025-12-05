Την αυθεντική κρητική φιλοξενία γνώρισε από πρώτο χέρι ο διάσημος Καναδός YouTuber και food vlogger Luke Martin, δημιουργός του “Chopstick Travel”, ο οποίος μετρά 3 εκατομμύρια ακολούθους στο Facebook και 1,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube. Ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου, που ταξιδεύει ανά τον κόσμο αναζητώντας τις πιο γνήσιες γαστρονομικές εμπειρίες, βρέθηκε αυτή τη φορά στα Χανιά και κατέγραψε ένα από τα πιο αυθεντικά κρητικά έθιμα.

Στην οικία του Μανόλη Κουτράκη στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου, ο Martin συμμετείχε σε ένα πολυήμερο παραδοσιακό γλέντι με απόσταξη τσικουδιάς σε ρακοκάζανο, παρασκευή αντικριστού και ζωντανή κρητική μουσική από τον Μάρκο Ρενιέρη.

Η εμπειρία, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, τον ενθουσίασε, καθώς συνδύαζε όλα όσα αναζητά στα ταξίδια του: αυθεντικότητα, παράδοση και τοπική κουλτούρα.

«Όλοι μου ζητούσατε να δείξω αυθεντική κρητική κουζίνα και αυτή τη φορά παρουσιάζω την πιο αληθινή που υπάρχει», ανέφερε στο νέο του βίντεο. «Κάθε Νοέμβριο συμβαίνει κάτι μοναδικό στην Κρήτη… Είναι κάτι περισσότερο από φεστιβάλ. Είναι συναίσθημα. Είναι τα διάσημα ρακοκάζανα».

(Με πληροφορίες από zarpanews.gr)