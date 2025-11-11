Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον 46χρονο ιερέα Youtuber, ο οποίος συνελήφθη μαζί με 7 ακόμη κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών.

Η διακίνηση μάλιστα φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Οι καταγγελίες που έρχονται στο Live News είναι ενδεικτικές.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος περίεργες κινήσεις αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;».

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ελέγχεται για το αν διακινούσε ναρκωτικά υπό το πέπλο της προσφοράς σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

«Εκεί υπάρχουν πολλοί χρήστες και πολλοί άστεγοι που ψάχνουν τα σκουπίδια αλλά έχω δει πολύ κόσμο να πηδάει τα κάγκελα».

Στην αυτοσχέδια εκκλησία του μάλιστα είχαν γίνει πολλές και περίεργες επιθέσεις. Από σπασμένα τζάμια και πόρτες μέχρι κάλυκες στον προαύλιο χώρο.

«Πήγα για φαγητό και με έδιωξε»



Ένας από τους ανθρώπους που συγκινήθηκε από την προσπάθεια του ρασοφόρου να ταΐσει άπορους ανθρώπους μιλά στο Live News. Έτσι μαζί με τον αδελφό του αποφάσισαν να του πάνε μια κούτα τρόφιμα.

«O αδελφός μου είχε πάρει λάδια, ζυμαρικά και όσπρια. Δεν βγήκε ο ίδιος, βγαίνει ένας άνθρωπος εκεί: ‘’του τα δίνω’’ λέει τα πράγματα και όταν του τα έδωσα, κοιτούσε δεξιά και αριστερά. Φεύγοντας του έδωσε ένα χαρτάκι να γράψει το τηλέφωνο του για να τον καλέσει πίσω, να τον ευχαριστήσει. Μου λέει: ακόμα περιμένω, δεν με κάλεσε ποτέ».

Ο κύριος Νίκος από την άλλη λέει πως όταν έμεινε άνεργος το 2022 και πήγε να ζητήσει από τον ίδιο ένα πιάτο φαΐ τότε, όπως λέει, οι ρασοφόροι τον έδιωξαν λέγοντάς του ότι δεν ανήκει στην ενορία τους.

«Είχα ένα θέμα, δεν δούλευα για κάποιους μήνες. Πήγα στην εκκλησία για να πάρω τρόφιμα γιατί ήμουν σε τέτοια κατάσταση και ήταν ο παπάς που ήταν ο δεύτερος μαζί του, μου είπε ότι ανήκω σε άλλη ενορία. Του έδειξα ότι ήταν 300 μέτρα η απόσταση από το σπίτι.

»Δεν μου έδωσε φαγητό, εντάξει δεν είναι και υποχρεωμένος, αλλά με την λογική όταν είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και απευθυνόμαστε στην εκκλησία, τον δήμο, με αυτή την λογική πήγα και εγώ. Γενικότερα έχει ένα ύφος υπεροψίας και έχει καβαλήσει το καλάμι».

Επιχειρούσε να μαζέψει χρήματα με κάθε τρόπο



Άνθρωποι που πήγαιναν να ανάψουν ένα κεράκι υποστηρίζουν πως το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του είχε αλλάξει. Είχε γίνει πιο απόμακρος και υπεροπτικός ενώ είχε και ακριβά γούστα.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του. Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. Εγώ λέει: ‘’είμαι από πλούσια οικογένεια’’ και το οικόπεδο ήταν δικό μου. Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα, η μίτρα πολύ προσεγμένη, η ράβδος, αφού αποκαλούταν δεσπότης».

Μαρτυρία για τους δήθεν εξορκισμούς



Μία γυναίκα που επισκέπτονταν συχνά τη λειτουργία στην εκκλησία του 46χρονου ρασοφόρου αποκαλύπτει στο Live News πως πολύ συχνά εκεί γινόντουσαν εξορκισμοί.

«Είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης.

»Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει».

«Πηγαίναμε για λειτουργία και μύριζε χασίς»



Η καταγγελία της συγκεκριμένης γυναίκας όμως, δεν σταματά εδώ. Όπως λέει πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο χώρος μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

»Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

