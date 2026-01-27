Η Κοινότητα Παναγίτσας του Νομού Πέλλας ανοίγει τις πόρτες της και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε ιερέα που επιθυμεί να ξεκινήσει μια νέα, γεμάτη ζωή στο χωριό.

Όπως μετέδωσε το ekklisiaonline, η έλλειψη μόνιμου εφημέριου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου οδήγησε το Συμβούλιο της Κοινότητας και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στη λήψη μιας απόφασης που αναδεικνύει την ισχυρή θέληση των κατοίκων να διατηρήσουν ζωντανή την πνευματική και κοινωνική ζωή του τόπου τους.

Με μια επίσημη «Ανοιχτή Πρόσκληση», οι φορείς της Παναγίτσας καλούν κάθε ενδιαφερόμενο ιερέα να αναλάβει τις ποιμαντικές και λατρευτικές ανάγκες του οικισμού, θέτοντας ως μοναδική προϋπόθεση τη μόνιμη εγκατάσταση με την οικογένειά του, ακολουθώντας πάντα τις νόμιμες διαδικασίες μετάθεσης από την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.

Το πακέτο που προσφέρει

Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες μιας τέτοιας απόφασης, οι κάτοικοι και η Κοινότητα προσφέρουν ένα σημαντικό πακέτο παροχών για να διευκολύνουν τον νέο ιερέα.

Δωρεάν στέγαση με παραχώρηση μονοκατοικίας για τη διαμονή της οικογένειας.

Κάλυψη θέρμανσης με Δωρεάν παροχή ξυλείας κάθε χρόνο για τις ανάγκες του σπιτιού.

Επίσης, η Κοινότητα δεσμεύεται για περαιτέρω οικονομική και πρακτική στήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η Κοινότητα Παναγίτσας θέλοντας να δείξει έμπρακτα τη φιλοξενία της, προσφέρει σε όποιον ιερέα εκδηλώσει προχωρημένο ενδιαφέρον, δωρεάν διαμονή μιας βραδιάς και δύο γεύματα για δύο άτομα.

Στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί το χωριό, να γνωρίσει τους ανθρώπους του και να αποκτήσει ιδία άποψη για την ενορία και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Για όσους επιθυμούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οικισμού ή θέλουν να ζητήσουν το σχετικό πληροφοριακό έντυπο, η Κοινότητα έχει ορίσει ως υπεύθυνο επικοινωνίας τον κ. Στράτο Βιληγέννη (Τηλέφωνο: 6981503045).

Το χωριό Παναγίτσα Πέλλας

Η Παναγίτσα βρίσκεται προς τα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία. Απέχει 27,3 χιλιόμετρα Δ.-ΒΔ. της Έδεσσας.[ Το χωριό είναι κτισμένο βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας στους νότιους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν (Βόρας) και διαθέτει αρκετές υποδομές εναλλακτικού τουρισμού (πίστα ανεμοδρόμιου και μότο-κρος, μικρό χιονοδρομικό κέντρο που λειτουργεί με τεχνητό χιόνι κ.α.).

Δυτικά του χωριού, προς τη γειτονική Ζέρβη και το λόφο Όσλοβο, έχει εντοπιστεί αρχαίος οικισμός “που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια με ιδιαίτερα έντονα τα στοιχεία κατοικήσεως στην Εποχή του Σιδήρου και του εντοπισθέντος νεκροταφείου στα ΝΔ του οικισμού”, γι΄ αυτό και η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το 1997 αρχαιολογικός χώρος.

Η παλιά του χωριού ονομασία είναι Όσλοβο και έτσι αναφέρεται επίσημα, μετά την απελευθέρωση, το 1918 με το ΦΕΚ 152Α – 09/07/1918 όταν ορίστηκε έδρα της ομώνυμης νεοϊδρυθείσας κοινότητας. Το 1926 με το ΦΕΚ 413Α – 22/11/1926 μετονομάστηκε σε Παναγίτσα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης μαζί με τη Ζέρβη αποτελούν την τοπική κοινότητα Παναγίτσας που ανήκει στη δημοτική ενότητα Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει πληθυσμό 682 κατοίκους.

