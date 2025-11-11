Βγαλμένη από σενάριο αστυνομικής ταινίας μοιάζει η άγνωστη διπλή ζωή του πατέρα Παρθένιου, του παλαιοημερολογίτη YouTuber και αυτοαποκαλούμενου ιερέα, που υπό το μανδύα του ρασοφόρου συμμετείχε ενεργά σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και μεταφοράς παράνομων μετανάστων στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο ρασοφόρος δρούσε ως στενός συνεργάτης της αρχηγού του κυκλώματος Α.Γ., μαζί με άλλους δύο ιερείς, τον Α.Θ. και τον Δ.Μ. Οι τρεις τους είχαν αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, τις οποίες, όπως προκύπτει, αποθήκευαν ακόμη και μέσα στον ναό όπου λειτουργούσαν στη Λιοσίων.

Οι αστυνομικοί περιγράφουν ότι τα μέλη του κυκλώματος εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους ως ιερείς για να κινούνται χωρίς υποψίες και να διακινούν τις ουσίες σε χρήστες και μικροδιακινητές. Παράλληλα, είχαν αναλάβει όπως αποκάλυψε νωρίτερα το protothema.gr και την παράνομη μεταφορά μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο και τις ίδιες «ασφαλείς» διαδρομές, πάντα υπό την καθοδήγηση της Α.Γ. και του συνεργού της Ν.Λ.Για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη σύλληψή τους, στις 7 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της ομάδας προμηθεύονταν, αποθήκευαν, νόθευαν και επανατυποποιούσαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες στη συνέχεια διέθεταν στην αγορά.

Οι τιμές πώλησης, όπως καταγράφονται στη δικογραφία, ήταν εξωφρενικές: 35.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης και 2.500 ευρώ το κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Η δράση τους εκτεινόταν σε όλη την ελληνική επικράτεια, από την Αθήνα έως τη Ρόδο και τη Θράκη.

Στις 28 Αυγούστου 2024, ένα από τα μέλη της ομάδας, ενεργώντας κατ’ εντολή της αρχηγού, πούλησε σε άγνωστο άνδρα, επιβαίνοντα σε αυτοκίνητο BMW, τρία κιλά ακατέργαστης κάνναβης, με την κωδική ονομασία «φανουρόπιτες».

Στις 7 Νοεμβρίου 2025, στο Φαληράκι της Ρόδου, άλλο μέλος του κυκλώματος συνελήφθη την ώρα που ετοιμαζόταν να παραδώσει 2,1 κιλά κοκαΐνης σε συνεργό του, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διακίνηση στο νησί. Το ίδιο βράδυ, στις 18:50, η αρχηγός της οργάνωσης Α.Γ. συνελήφθη στο διαμέρισμά της στην οδό Νιρβάνα 61, στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή της ποσότητα κάνναβης. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η Α.Γ., ο Ν.Λ., ο παλαιοημερολογίτης ιερέας, ο Α.Θ. και ο Δ.Μ. προμηθεύτηκαν άγνωστες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης από άτομα των οποίων τα στοιχεία αρνήθηκαν να αποκαλύψουν, αποκομίζοντας σημαντικά παράνομα κέρδη.Παράλληλα, η ίδια εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει και δράση στην παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό της 13ης Σεπτεμβρίου 2025, όταν ο Δ.Μ. συνελήφθη στη Ροδόπη να οδηγεί όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν έξι παράνομοι αλλοδαποί χωρίς χαρτιά, τους οποίους μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας κατόπιν εντολής της Α.Γ. και για λογαριασμό όλων των μελών της οργάνωσης.

Από τη δικογραφία προκύπτει ότι η Α.Γ. και ο Ν.Λ. βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, λειτουργώντας ως προπομποί, παρέχοντας μέτρα ασφαλείας και ειδοποιώντας για πιθανούς ελέγχους της αστυνομίας.

Η οργάνωση είχε αναπτύξει επαγγελματική υποδομή που εξασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία της, με χώρους αποθήκευσης, «καβάτζες» μέσα σε εκκλησίες, κώδικες επικοινωνίας και συσκευές παρεμβολής σήματος.

Από τον παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο Nokia με κάρτα SIM, το οποίο όπως προκύπτει χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τις εσωτερικές συνεννοήσεις του κυκλώματος.

«Χρυσές» δουλειές» για το κύκλωμα των ιερέων

Η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον παλαιοημερολογίτη «ιερέα» YouTuber, που συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αποκαλύπτει ένα δίκτυο παράνομης δράσης που συνδύαζε τη διακίνηση ναρκωτικών με την παράνομη μεταφορά μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε οκτώ συλλήψεις σε Αττική και Ρόδο, ανάμεσά τους και ο αυτοαποκαλούμενος ιερέας, πρώην μοντέλο, YouTuber και μάγειρας.

Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τρίτης η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και ο σύντροφός της, αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των «εγκεφάλων» σε ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων που περιελάμβανε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομων μεταναστών και απάτες σε βάρος γνωστών προσώπων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην οργάνωση συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις ιερείς, οι οποίοι εμπλέκονται στη διακίνηση κοκαΐνης και αποκόμιζαν σημαντικά χρηματικά οφέλη από την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Το «εκκλησάκι» της οδού Λιοσίων

Το «εκκλησάκι» της οδού Λιοσίων, όπου δραστηριοποιούνταν μέρος του κυκλώματος, είχε ανεγερθεί με δωρεά ομογενούς από τον Καναδά. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για χώρο που ανήκε στη ΓΑΙΑ-ΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ, και είχε αρχικά ενοικιαστεί ως αποθηκευτικός χώρος. Μετέπειτα, μετατράπηκε σε αυτοσχέδιο ναό, χωρίς να καταβάλλεται πλέον ενοίκιο. Στον ίδιο χώρο φέρεται να γυρίζονταν και βίντεο που αναρτώνταν στο YouTube.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ιερέας Youtuber ισχυριζόταν δημόσια πως η εκκλησία του παρείχε σισίτια σε τοξικομανείς. Σύμφωνα όμως με τις έρευνες, την ίδια στιγμή διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στα αυτοκίνητα που προσέρχονταν στο σημείο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης αποθηκεύονταν και διακινούνταν μέσα από τον ίδιο τον ναό της οδού Λιοσίων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν τον χώρο της εκκλησίας ως «καβάτζα» για τη φύλαξη των ναρκωτικών προτού διοχετευτούν σε χρήστες και μικροδιακινητές.

Οι ιερείς, εκμεταλλευόμενοι τη θρησκευτική τους ιδιότητα, φέρονται να κινούνταν χωρίς να εγείρουν υποψίες, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη μεταφορά των ναρκωτικών. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και επιπλέον στοιχείων που θα αποσαφηνίσουν το πλήρες εύρος της εγκληματικής δράσης.

Πώς εξαπατήθηκε η Ερρικα Πρεζεράκου

Για τη δική της εμπειρία εξαπάτησης από ιερέα παλαιοημερολογίτη, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και παράνομων μεταναστών, μίλησε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Μπρεζεράκου, στο ΕΡΤnews και τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα.

Η ίδια περιέγραψε ότι ο άνδρας την είχε προσεγγίσει πριν από πέντε χρόνια, όταν αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στην οικογένειά της. «Με είχε πλησιάσει μέσα από τα social media, τότε που είχα το θέμα με την ανιψιά μου. Πήγα δύο φορές στη λειτουργία του», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κα Μπρεζεράκου, πριν από περίπου δύο μήνες ο ιερέας επικοινώνησε ξανά μαζί της, ζητώντας οικονομική βοήθεια.

«Μου είπε πως δεν ήταν καθόλου καλά και χρειάζεται ένα μικρό ποσό. Μετά, με πήρε τηλέφωνο στις 12 τη νύχτα και μου είπε ότι η μητέρα του πεθαίνει και χρειάζεται γιατρό και χρήματα. Έκλαιγε στο τηλέφωνο και τον βοήθησα», περιέγραψε η ίδια.

Δύο ημέρες αργότερα, όπως είπε, ενημερώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο συγκεκριμένος ρασοφόρος εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση εγκληματικής δράσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε πως το γεγονός ότι εξαπατήθηκε «δεν σημαίνει ότι είσαι θύμα – σημαίνει ότι εμπιστεύτηκες κάποιον περισσότερο απ’ όσο του άξιζε».

Τόνισε επίσης πως, παρότι απαιτείται προσοχή, «οφείλουμε να παραμείνουμε άνθρωποι και να μη χάσουμε το ανθρώπινο κομμάτι μας λόγω της εξαπάτησης που υπάρχει γύρω μας».

Αναφερόμενη στη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία, σημείωσε: «Όταν έχεις συναντήσει έναν άνθρωπο μέσα στο λειτούργημά του, δεν μπορείς να πας να ψάχνεις τον πρότερο βίο του. Μπαίνεις με την καλή σου την καρδιά».

Ενώπιον ανακριτή – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες

Οι οκτώ συλληφθέντες του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και τρεις ρασοφόροι, οδηγήθηκαν στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (11/11) με το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν να είναι βαρύ.

Η δίωξη είναι σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, το οποίο έχει αποδοθεί σε έξι συλληφθέντες. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί επίσης ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.