Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων κατευθύνονται οι αγρότες, καθώς όπως αναφέρουν δεν υπάρχει ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως μετέδωσε το Ertnews, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Αυτό που τονίζουν είναι ότι θα διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Advertisement

Advertisement

Οι αποφάσεις του αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη που ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Η ημερομηνία προς το παρόν δεν έχει οριστεί.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νίκαια θα γίνει σύσκεψη για να αποφασιστεί η στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική.

Ομαλά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Περιμετρική Οδό των Πατρών, καθώς από χθες έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα φορτηγά και τα αγροτικά μηχανήματα έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Το πρωί της ημέρας αρκετοί οδηγοί κορνάρoυν διερχόμενοι από το σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών. Παράλληλα, πολλοί πολίτες επισκέφθηκαν το μπλόκο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί, ζεστό φαγητό και πίτες, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους την Παρασκευή το βράδυ, κατά τη διάρκεια των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη Λάρισα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη και τα επόμενα βήματά τους.

Advertisement

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Advertisement