Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Μαΐου, η πριγκίπισσα Άννα, αδερφή του βασιλιά Καρόλου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λόρενς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στην Αθήνα, η πριγκίπισσα Άννα θα βρίσκεται στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή, καθώς το Σαββατοκύριακο θα επισκεφθεί τα Χανιά, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα – Το πρόγραμμα

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής.

Η πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, σερ Τίμοθι Λόρενς, έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί αναλυτικά για το έργο και την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις του και θα συναντηθεί με τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση του σχεδιασμού της εθνικής ετοιμότητας, της διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, το οποίο παραθέτουν η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, εκπροσωπώντας έναν από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικά στενούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.