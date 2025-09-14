Συνελήφθη γιος γνωστού μουσικού για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες τα ξημερώματα της Κυριακής μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός τσακώνονταν με έναν οδηγό ταξί στην πιάτσα των ταξί όταν τους πλησίασαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ο συλληφθείς αντέδρασε και καθώς έμπαινε στο περιπολικό κουτούλησε αστυνομικό της ΟΠΚΕ στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε στο Α.Τ. Ακροπόλεως, όπου σχηματίσθηκε δικογραφία.