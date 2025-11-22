Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στο βόρειο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο από τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/11).

Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα αντιμετωπίζει τεράστιες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές. Στα βόρεια Τζουμέρκα πολλά χωριά έμειναν χωρίς ρεύμα, την ώρα που ζημιές καταγράφονται και σε ορεινές ζώνες της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Advertisement

Advertisement

Στη Φιλιππιάδα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι, υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ενώ δύσκολη είναι η εικόνα και στην υπόλοιπη Ήπειρο: κατολισθήσεις στον Δήμο Αρταίων, ζημιές στα Κεντρικά Τζουμέρκα και πλημμύρες ακόμη και μέσα στα Ιωάννινα, όπως στην περιοχή της Πεδινής. Στην Κόνιτσα, κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ άφησαν για ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση μεγάλο μέρος της περιοχής, με τον δήμαρχο να ζητά άμεσα ενεργοποίηση έκτακτων διαδικασιών για αποκατάσταση των ζημιών.

Το «112» ήχησε χθες σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία λόγω κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων, ενώ με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στην Κέρκυρα, όπου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις–ρεκόρ με 220 χιλιοστά μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται από το πρωί στο νησί για αυτοψίες. Παρά τις τεράστιες ζημιές, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε αργά χθες το βράδυ σε σχεδόν όλες τις περιοχές.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή, με ενισχυμένες δυνάμεις και εξοπλισμό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να συνδράμει σε τυχόν νέες ανάγκες.

Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στην Άρτα – «Απόλυτη καταστροφή»



Από την σφοδρή κακοκαιρία επηρεάστηκαν ιδιαίτερα οι κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Άρτας. Στους Μελισσουργούς Τζουμέρκων, οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, καθώς το χωριό παραμένει αποκλεισμένο μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο.

Χθες (21/11) αποκλεισμένοι ήταν και οι κάτοικοι στο χωριό Καρουσάδες της βόρειας Κέρκυρας, καθώς μια ολόκληρη πλαγιά πάνω από το χωριό κατέληξε στον δρόμο, ενώ ένα μέρος από αυτήν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα περιπολικά.

Καιρός: Αναμένεται βελτίωση από την Κυριακή

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και έως το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 11 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.