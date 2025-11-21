Η κακοκαιρία που «χτύπησε» τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/11) την Κέρκυρα άφησε πίσω της σοβαρότατα προβλήματα, εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και αποκλεισμένα χωριά.

Οι περισσότερες ζημιές εντοπίζονται στον δήμο Βόρειας Κέρκυρας, με τις δημοτικές αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε αίτημα για κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έπειτα από σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του δήμου Βόρειας Κέρκυρας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Στους Καρουσάδες κατέρρευσε διώροφο κτίριο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ το χωριό παραμένει αποκλεισμένο. Πλησίον του αστυνομικού τμήματος της περιοχής κατέρρευσε μια ολόκληρη πλαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα περιπολικά.

«Έβρεχε για τέσσερις ώρες συνεχόμενα»

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για πρωτόγνωρες καταστάσεις, με την βροχή να μην σταματάει για περίπου τέσσερις ώρες, από τις 02:00 τα ξημερώματα μέχρι τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής. Λόγω της κακοκαιρίας, η δημοτική αρχή αποφάσισε το κλείσιμο διάφορων σχολείων της Βόρειας Κέρκυρας και πιο συγκεκριμένα σε Καρουσάδες, Βελονάδες, Περουλάδες και Αυλιώτες.

Στην «μάχη» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που άφησε πίσω η κακοκαιρία ρίχνεται η ΕΜΑΚ, που στέλνει κλιμάκιο με τέσσερα άτομα από τα Γιάννενα για να συνδράμουν στις προσπάθειες της Περιφέρειας και του δήμου Βόρειας Κέρκυρας για αποκατάσταση των προβλημάτων.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται από τα ξημερώματα επί ποδός, ενώ στην περιοχή βρίσκονται μεταξύ άλλων και κλιμάκια της ΔΕΔΔΗΕ που κάνουν εργασίες για να αποκατασταθούν οι βλάβες στο δίκτυο, που παρατηρούνται από το πρωί σε διάφορες περιοχές.

Προβλήματα και στα Μετέωρα λόγω της κακοκαιρίας

Όπως και στην Κέρκυρα, έτσι και στα Μετέωρα και πιο συγκεκριμένα στα χωριά του Ασπροποτάμου, Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα, παρατηρήθηκαν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο, ενώ κινδυνεύουν γέφυρες να γκρεμιστούν. Οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επίσης σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων, ενώ υπάρχουν και αποκλεισμένα χωριά.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος τονίζει: «Τα ορεινά του Δήμου Μετεώρων για ακόμη μια φορά δοκιμάζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις. Η κατάσταση στα χωριά του Ασπροποτάμου είναι δύσκολη, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην προσβασιμότητα. Ο Δήμος Μετεώρων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε άμεση επαφή με τους προέδρους των χωριών επιχειρούν με μηχανήματα έργου».