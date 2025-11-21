Επιμένει η κακοκαιρία σε αρκτές περιοχές της δυτικής Ελλάδας με την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Η ΕΜΥ που εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού την Πέμπτης προβλέπει σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από απόψε ο βράδυ.

Μέχρι τις 6 το πρωί είχαν πέσει σήμερα άλλα 50 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα και 70 στο Πάπιγκο ανεβάζοντας το συνολικό ποσό βροχής τις τελευταίες τρεις ημέρες σε πάνω από 330 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της βροχής που πέφτει όλο το χρόνο.

Η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα πλήττονται για 3η ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια. Οι αγρότες είναι σε απόγνωση καθώς βλέπουν μέσα στα νερά την παραγωγή τους, την περίοδο της συγκομιδής. Συνεργεία του Δήμου Φιλιατών και της Περιφέρειας βρίσκονται στον κάμπο τόσο για την καταγραφή των ζημιών, όσο και για παρεμβάσεις όπου απαιτείται η απορροή υδάτων. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν και στον κάμπο της Σαγιάδας, με τους πορτοκαλεώνες και τα μανταρίνια. Καλλιέργειες και αγροτικοί δρόμοι είναι βυθισμένοι στα λασπόνερα.

Στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Ηπείρου, στην Κόνιτσα και το Πωγώνι, για ακόμη μία ημέρα, σημειώνονται ο καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις με τους Δήμους και την Πολιτική Προστασία να επιχειρούν με μηχανήματα, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Tα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και μάλιστα ισχύει προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Από υπερχείλιση ποταμού πλημμύρισαν καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιών στο δήμο Άργους Ορεστικού ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ειδικά στην περιοχή του Νεστορίου. Επιπλέον, έκτακτη διακοπή πόσιμου νερού επιβλήθηκε στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής, Υψηλού και Βέργας, αλλά και σε Νεστόριο, Καλοχώρι και Πτελέα, καθώς και πτώσεις βράχων σε σημεία.

Στα Κανάλια πτώση δέντρου έκοψε καλώδια, ενώ διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – σαγιάδας προκάλσε υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Μετά από 30 ώρες βροχόπτωσης υπερχείλιση σημειώθηκε και στην περιοχή της Μονής Στομίου, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές της Κόνιτσας.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), εκ νέου επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα:

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο και το Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά νεφώσεις αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα.

Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.