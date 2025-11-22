Τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας απέδειξαν ότι ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, βρίσκονται εκεί για να συνδράμουν όπου τους ζητηθεί. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media διακρίνονται να απεγκλωβίζουν ένα άλογο που είχε παγιδευτεί μέσα σε μία «λίμνη λάσπης», μετά την κακοκαιρία που «έπνιξε» την Φιλιππιάδα.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή προκάλεσαν υπερχείλιση σε ρέματα, αλλά και συγκέντρωση μεγάλου όγκου φερτών υλικών. Μέσα σε αυτή τη χαοτική εικόνα, ένα άλογο βρέθηκε παγιδευμένο μέσα στο νερό, ανήμπορο να απεγκλωβιστεί από την λάσπη.

Οι κάτοικοι ενημέρωσαν άμεσα για το άλογο και έτσι οι εθελοντές της ΛΕΚ έσπευσαν στο σημείο για διάσωση. Χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τεχνικές, κατάφεραν να προσεγγίσουν το άλογο και να το διασώσουν.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα, καθώς οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Ωστόσο, οι διασώστες χάρη στη μεθοδικότητα, την ψυχραιμία που επέδειξαν και τις γνώσεις τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ζώο, το οποίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Αυτή ήταν ακόμα μία πολύτιμη προσφορά από τα μέλη της Λέσχης, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν συμμετάσχει σε αρκετές επιχειρήσεις της πολιτικής προστασίας, σε αναζητήσεις αγνοουμένων και γενικότερα έχουν παρέμβει όπου τους έχουν χρειαστεί.

Κάτοικοι της περιοχής, τοπικοί φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις αλληλεγγύης αποτελούν παράδειγμα για όλους.