Μια εθελοντική εγκατάσταση που φιλοξενεί δεκάδες αδέσποτα άλογα στην Αττική, δηλώνει ότι βρίσκεται «στο μηδέν» από τροφές, την ώρα που – όπως καταγγέλλει με θυμό – υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι από το Πράσινο Ταμείο ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, χωρίς όμως να έχει παραδοθεί ούτε ένα φορτίο τροφών μμέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Στο κάδρο μπαίνουν το Δασαρχείο Πεντέλης, που κατά τους εθελοντές «πετάει το μπαλάκι», αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αιχμές για πολιτική αδράνεια από τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Κέλλα. Την ίδια στιγμή, ακούγεται μια ακόμη πιο βαριά καταγγελία: Απόπειρα «υιοθεσίας» 40 αλόγων με στόχο να δηλωθούν ως «σπάνιας φυλής» και να αποφέρουν επιδοτήσεις. Ένα σενάριο που θυμίζει τα γνωστά «κόλπα» με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχουν περάσει 4 μήνες και δεν έχει έρθει ούτε ένα φορτίο»

Advertisement

Advertisement

Η Μαρία Μαρόλια, εκπρόσωπος της εθελοντικής προσπάθειας, μίλησε σε βίντεο σύνδεση, δίπλα στα άλογα, στην HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ για την κατάσταση που – όπως λέει – κρατά εδώ και δύο χρόνια. Με τους εθελοντές να στηρίζουν μια δομή που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 89 άλογα, ενώ συνολικά, μαζί με αναπαραγωγές και υιοθεσίες, «ο αριθμός ξεπέρασε τα 100».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η δομή δημιουργήθηκε από εθελοντές και ιδιώτες υποστηρικτές, με εγκαταστάσεις, στέγαστρα και υποδομές που έγιναν «με ιδιωτική πρωτοβουλία», την ώρα που οι πόροι «δεν επαρκούν για τη συντήρηση».

Το πιο κρίσιμο όμως, όπως λέει, είναι η τροφή:

Υπάρχει εγκριτική απόφαση από το Πράσινο Ταμείο από τον 9ο μήνα του 2025 για αγορά τροφών.

Βρισκόμαστε στον 1ο μήνα του 2026 και, όπως καταγγέλλει, δεν έχει παραληφθεί κανένα φορτίο.

Η αποθήκη τροφών «έχει αδειάσει», με την ίδια να περιγράφει το αδιανόητο δίλημμα: «Τι θα κάνουμε; Θα ανοίξουμε τις πόρτες να βγουν έξω τα ζώα; Θα κινδυνεύσουν και αυτά και οι πολίτες».

Πράσινο Ταμείο vs Δασαρχείο Πεντέλης: «Ο ένας δείχνει τον άλλον»

Εδώ βρίσκεται, κατά την εθελοντική ομάδα, η καρδιά του προβλήματος: η αλληλομετάθεση ευθυνών.

Όπως περιγράφει η Μαρία Μαρόλια:

Advertisement

Η ομάδα επικοινωνεί με το Δασαρχείο Πεντέλης και λαμβάνει την απάντηση ότι «δεν είναι σε εμάς το θέμα, αναμένουμε από το Πράσινο Ταμείο».

Επικοινωνεί με το Πράσινο Ταμείο και ακούει ότι «εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το έχουμε κάνει με το Δασαρχείο».

Το αποτέλεσμα; Οι εθελοντές αισθάνονται ότι «τους κοροϊδεύουν συνέχεια» με το ίδιο θέμα: οι τροφές «υπάρχουν στα χαρτιά», αλλά δεν φτάνουν ποτέ στα ζώα.

Advertisement

Αιχμές και προς το ΥΠΑΑΤ: «Δεν υπάρχει αρμοδιότητα για τα ανεπιτήρητα ιπποειδή»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η επισήμανση ότι, μετά από αλλαγές στη νομοθεσία, υπάρχει σήμερα ένα είδος θεσμικού κενού. Όπως είπε η κα Μαρόλια, από τον Οκτώβριο του 2023 οι Περιφέρειες «απαλλάχθηκαν» από την ευθύνη για τα μη δεσποζόμενα ιπποειδή, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση για το ποιος είναι τελικά υπεύθυνος.

Στο ίδιο πλαίσιο, απηύθυνε αιχμές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικά προς τον αρμόδιο υφυπουργό για ζητήματα κτηνοτροφίας, Χρήστο Κέλλα, λέγοντας ότι έχουν γίνει επαφές αλλά η ίδια είναι «απογοητευμένη» και ότι «η πολιτεία δεν αναλαμβάνει καθαρά την ευθύνη».

Advertisement

Η καταγγελία που «καίει»: “Υιοθεσία” 40 αλόγων για επιδοτήσεις

Κι ενώ η αγωνία για τις τροφές είναι άμεση, στην κουβέντα μπήκε και μια δεύτερη υπόθεση που, αν επιβεβαιωθεί, ανοίγει πολύ σοβαρό ζήτημα:

Η Μαρία Μαρόλια ανέφερε ότι η ομάδα δέχεται «πάρα πολλά αιτήματα για υιοθεσίες», και ότι σε ένα από αυτά, κάποιος ζήτησε να υιοθετήσει 40 άλογα. Όταν έγινε, όπως είπε, έλεγχος, προέκυψε η υποψία ότι τα ζώα θα χρησιμοποιούνταν για να δηλωθούν ως “σπάνιας φυλής” (αναφέρθηκαν ονομασίες φυλών) ώστε να προκύψουν επιδοτήσεις.

Advertisement

Με απλά λόγια; Μια εικόνα που θυμίζει «κύκλωμα επιδοτήσεων», όχι για παραγωγή ή φροντίδα, αλλά για χαρτιά και δηλώσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για καταγγελία που – όπως είναι αυτονόητο – οφείλει να διερευνήσει το αρμόδιο Υπουργείο.

Advertisement

Τι ζητούν οι εθελοντές: «Μόνο τροφές – τίποτα άλλο»

Το αίτημα της ομάδας, όπως διατυπώνεται, είναι καθαρό και συγκεκριμένο: να φτάσουν άμεσα οι τροφές που (σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν) έχουν ήδη εγκριθεί.

«Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Μόνοι μας φτιάξαμε την εγκατάσταση», λέει η Μαρία Μαρόλια, περιγράφοντας μια κατάσταση στην οποία η πολιτεία εμφανίζεται να έχει χρήματα “κάπου”, αλλά η διαδικασία να μπλοκάρει σε ένα θολό διοικητικό πέρασμα, με τους εθελοντές να πληρώνουν το κόστος και τα ζώα να μένουν χωρίς βασική φροντίδα.

Advertisement

Τα ερωτήματα που δεν απαντώνται (ακόμη)

Το ρεπορτάζ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα που απαιτούν καθαρές απαντήσεις, με ημερομηνίες και έγγραφα:

Το Πράσινο Ταμείο: ποια είναι ακριβώς η εγκριτική απόφαση, τι προβλέπει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση/πληρωμή/παραγγελία; Το Δασαρχείο Πεντέλης: ποιος είναι ο ρόλος του στη διαδικασία, ποια ενέργεια εκκρεμεί και γιατί δεν ολοκληρώνεται; Το ΥΠΑΑΤ: υπάρχει πράγματι θεσμικό κενό για τα ανεπιτήρητα ιπποειδή; ποιος έχει την αρμοδιότητα σήμερα και τι άμεση λύση δίνεται; Για την υπόθεση των 40 αλόγων: έχει ενημερωθεί κάποια αρχή; θα υπάρξει έλεγχος για πιθανή απόπειρα καταστρατήγησης επιδοτήσεων;

Το διακύβευμα δεν είναι “γραφειοκρατικό” – είναι θέμα ασφάλειας

Πίσω από τους φακέλους και τις υπογραφές, υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν περιμένει: 89 ζώα που χρειάζονται καθημερινά τροφή και φροντίδα και μια προειδοποίηση ότι, αν η δομή δεν αντέξει, τα άλογα μπορεί να βρεθούν ξανά εκτεθειμένα, με κίνδυνο και για τα ίδια και για τους πολίτες.

Κι όταν μια εθελοντική ομάδα φτάνει να λέει δημόσια «η αποθήκη άδειασε», τότε το ερώτημα δεν είναι ποιος έχει “τον φάκελο”. Είναι ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη.

ΥΓ.: Η huffpost Θα δώσει συνέχεια με σχετικά ρεπορτάζ. ‘Εχει στα χέρια της και σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της ομάδας των εθελοντριών. Στη διάθεση της Δικαιοσύνης αν αποφασίσει να παρέμβει.