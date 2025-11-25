Με ευθανασία λυτρώθηκε το δύσμοιρο άλογο που ψυχορραγούσε στην Εθνική Οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο ύψος της Στράτου Αγρινίου. Δυστυχώς, τα τραύματά του ήταν μη αναστρέψιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζώο υπέφερε για πολλές ώρες λόγω των σοβαρών τραυμάτων του στην άκρη της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας. Μάλιστα, ένα πολίτης είχε σκεπάσει το τραυματισμένο ζώο με μία κουβέρτα.

Όπως έγινε γνωστό ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ) ενημερώθηκε άμεσα και έστειλε στο σημείο τη συνεργαζόμενη κτηνίατρο, με δικά του έξοδα, ώστε να γίνει κλινική εξέταση και να εκτιμηθεί η κατάσταση του ζώου.

Το άτυχο ζώο είχε ανοιχτό κάταγμα στο πίσω αριστερό άκρο και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και αποφασίστηκε η ευθανασία του.

Όπως τονίζει ο ΕΣΠΙ «οι κακώσεις ήταν ασύμβατες με τη ζωή. Για να μην παραταθεί το μαρτύριό του, αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε ευθανασία για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους».

«Για ακόμη μια φορά, όλοι ανεύθυνοι», έγραψε ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών. Παράλληλα, ευχαριστεί όσους ενημέρωσαν και όσους νοιάστηκαν. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κτηνίατρο Αθήνα Τσέλιου που έτρεξε άμεσα στο σημείο», σημειώνεται.