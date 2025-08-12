Βουτιά στο κενό έκανε νωρίς το πρωί από το λόφο του Λυκαβηττού ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι τουρίστας ο οποίος και διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Διερχόμενοι είδαν τον άνδρα πεσμένο και κάλεσαν το ασθενοφόρο ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός έπεσε από από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό.

Στο σημείο έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με την Πυροσβεστική ενώ η αστυνομία διέκοψε την πρόσβαση στον Άη Γιώργο και τον περιφερειακό του Λυκαβητού.

Οι διασώστες μετέφεραν τον άνδρα με το τελεφερίκ για να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αν και παραμένει άγνωστο πως ο νεαρός άνδρας βρέθηκε στο κενό ως επικρατέστερο θεωρείται το σενάριο να παρασύρθηκε από τους ανέμους την ώρα που έβγαζε φωτογραφία καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την προανάκριση για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος κάνει το αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων.