Αρκετά παιδιά νοσηλεύονται αυτή την περίοδο σε νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη με γρίπη, ενώ σε ορισμένα έχουν καταγραφεί και επιπλοκές, όπως η μυοσίτιδα.

Την ίδια ώρα, η γρίπη «σαρώνει» και τους ενήλικες. Το κύμα που καταγράφεται αυτή την περίοδο είναι το ισχυρό, με τις γιορτές των Χριστουγέννων να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του ιού. Οι αυξημένες κοινωνικές επαφές, τα εορταστικά τραπέζια και ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για τη μετάδοση των λοιμώξεων.

Σχετικά με την επιπλοκή της γρίπης που έχουν εμφανίσει παιδιά, η παιδίατρος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και εκπαιδευτής-ελεγκτής γιατρός ΕΟΔΥ στο υποέργο 5, Όλγα Τζέτζη αναφέρει στο ThessPost.gr, πως «υπάρχουν αρκετά παιδιά που νοσούν από γρίπη και νοσηλεύονται. Μεταξύ αυτών στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και περιστατικά επιπλοκών που έχουν προκύψει από την γρίπη, όπως η μυοσίτιδα, η οποία είναι συνηθισμένη επιπλοκή της γρίπης, και είναι μια φλεγμονώδης διαταραχή που επηρεάζουν τους μύες του σώματος, προκαλώντας σταδιακή εξασθένιση και αδυναμία».

Περισσότερα κρούσματα φέτος

Ήδη από τον Δεκέμβριο είχαν αρχίσει να καταγράφονται αρκετά κρούσματα. Αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί αρκετά, ενώ παράλληλα το άνοιγμα των σχολείων δεν βοηθάει στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Άλλωστε βασικό χαρακτηριστικό της γρίπης αυτής είναι ότι μεταδίδεται πολύ εύκολα.

Κυρίαρχο στέλεχος παραμένει η γρίπη τύπου Α, χωρίς όμως να λείπουν και άλλα νοσήματα. Στα ιατρεία καταγράφονται παράλληλα περιστατικά γαστρεντερίτιδας, ιογενών ρινοφαρυγγίτιδων, στρεπτοκοκκικών φαρυγγίτιδων, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), καθώς και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού, εξηγεί η παιδίατρος.

Η αυξημένη μετάδοση των ιώσεων αποτυπώνεται και στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, όπου καθημερινά πολίτες προμηθεύονται αντιικά φάρμακα, καταπραϋντικά σκευάσματα και self test. Όπως επισημαίνει στο ThessPost.gr, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσιος Ευγενίδης, η έξαρση είχε αρχίσει να γίνεται εμφανής από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και συνεχίζεται με ένταση. «Κυκλοφορεί πολύ γρίπη αλλά και πολλές άλλες ιώσεις, κυρίως του αναπνευστικού. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, όμως φέτος είναι πιο έντονο, με περισσότερα κρούσματα και μεγαλύτερη μεταδοτικότητα», σημειώνει.

Συμπτώματα και πρόληψη

Τα συμπτώματα της γρίπης που εμφανίζονται συνήθως, όπως υπογραμμίζει η Τζέτζη, είναι αιφνίδια και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, μυαλγίες και αρθραλγίες, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο και βήχα, συνήθως ξηρό. Στα παιδιά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως ναυτία, έμετοι και διάρροια, ενώ στους ενήλικες τέτοιες εκδηλώσεις είναι πιο σπάνιες.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται και στην πρόληψη. «Το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής με ευπαθείς ομάδες όταν υπάρχουν συμπτώματα, η μη κοινή χρήση πιρουνιών και άλλων σκευών στο τραπέζι, καθώς και η τήρηση βασικών μέτρων προστασίας, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης σε άτομα που ενδέχεται να νοσήσουν σοβαρά», επισημαίνει η κ. Τζέτζη.

Σύμμαχος το εμβόλιο

Καθοριστικό ρόλο στην προστασία εξακολουθεί να παίζει ο αντιγριπικός εμβολιασμός. «Τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί μπορεί να νοσήσουν, αλλά παρατηρείται ότι η λοίμωξη εμφανίζεται με πιο ήπια συμπτώματα. Έχουν χαμηλότερη πυρετική κίνηση, μικρότερη διάρκεια εμπύρετου, καλύτερη γενική κατάσταση και κλινική εικόνα», λέει η κ. Τζέτζη, ενώ ξεκαθαρίζει πως η μειωμένη κάλυψη που παρέχει το εμβόλιο στο νέο στέλεχος Κ δεν πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά για τον εμβολιασμό.

Ο κ. Ευγενίδης σημειώνει ότι φέτος ο εμβολιασμός κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, υπενθυμίζοντας ότι πραγματοποιείται δωρεάν στα φαρμακεία. «Η βασική περίοδος των εμβολιασμών είναι οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον που πρέπει να κάνει το εμβόλιο, ακόμη και τώρα, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, ειδικά αν ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου», αναφέρει.



Τι είναι η μυοσίτιδα

Η μυοσίτιδα είναι μια ομάδα αυτοάνοσων και φλεγμονωδών παθήσεων που προκαλούν φλεγμονή και προοδευτική αδυναμία στους σκελετικούς μύες, συχνά στους ώμους, τους γοφούς, τον λαιμό και τον κορμό, λόγω αυτοάνοσης επίθεσης του οργανισμού στον εαυτό του, η οποία διαχειρίζεται με κορτιζόνη, ανοσοκατασταλτικά και φυσικοθεραπεία, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν εξανθήματα (δερματομυοσίτιδα) ή να προσβάλλονται και άλλα όργανα.

Τύποι μυοσίτιδας

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Μυοπάθειες (ΙΦΜ): Ομάδα αυτοάνοσων νοσημάτων (πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα) που προκαλούν φλεγμονή στους μύες.

Δερματομυοσίτιδα (ΔΜ): Συνοδεύεται από χαρακτηριστικό εξάνθημα στο πρόσωπο, τα χέρια (σημεία Gottron) ή τον κορμό.

Οστεοποιητική μυοσίτιδα (Myositis Ossificans): Σπάνια πάθηση όπου σχηματίζεται οστός μέσα στους μαλακούς ιστούς, συνήθως μετά από τραυματισμό ή ως γενετική διαταραχή.