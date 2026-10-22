Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αρκετοί επιβάτες εμφάνισαν γαστρεντερικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ το βράδυ της Κυριακής.

Το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης για το αεροσκάφος που μετέφερε συνολικά 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Μετά την προσγείωση ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών και ιατρικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος για εξετάσεις.

Τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αποβιβάστηκαν μετά από παραμονή 90 λεπτών στο αεροπλάνο.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι η ακριβής αιτία των συμπτωμάτων παραμένει υπό διερεύνηση.

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (18/10) σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, όταν αρκετοί επιβάτες εμφάνισαν γαστρεντερικά συμπτώματα εν πτήσει. Μετά την άφιξη του αεροσκάφους στη Γερμανία, ιατρικό προσωπικό με ολόσωμες προστατευτικές στολές επιβιβάστηκε για να εξετάσει τους επιβάτες, καθώς υπήρχαν υποψίες για πιθανή μόλυνση από νοροϊό.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι επιβάτες της πτήσης EW-9631 άρχισαν να αισθάνονται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Συνολικά, στο αεροσκάφος βρίσκονταν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

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Όπως μετέδωσε η γερμανική ιστοσελίδα aero.de, μετά την προσγείωση ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών περιστατικών του αεροδρομίου. Ιατρικές ομάδες επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και πραγματοποίησαν ελέγχους, ενώ τρεις επιβάτες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Medics in hazmat suits board plane as suspected norovirus leaves passengers violently sick on flight https://t.co/NbSs3CurdJ pic.twitter.com/YXjuEDgWb0 October 21, 2026

«Μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης»

Η 28χρονη Νάταλι Γκόμπικ, μία από τις επιβάτες της πτήσης, περιέγραψε στη Mirror την εμπειρία της επιστροφής από τις διακοπές της, τις οποίες είχε περάσει μαζί με τον σύντροφό της.

«ήταν αρκετά συγκλονιστικό να βλέπω τόσα πολλά ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτική ενδυμασία μετά την προσγείωση».

Η ίδια ανέφερε ότι αρκετοί συνεπιβάτες της παρουσίασαν συμπτώματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν. Ξέρω με βεβαιότητα ότι τρεις επιβάτες επηρεάστηκαν, αλλά φαινόταν ότι περίπου τρεις ακόμη παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα», δήλωσε, ενώ επεσήμανε πως «μερικοί επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης».

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Παράλληλα, επαίνεσε το πλήρωμα της Eurowings για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση, υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία και τη διακριτικότητά του.

«Εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε ιδέα ότι είχε κηρυχθεί περιστατικό μαζικών θυμάτων, ότι είχαν κινητοποιηθεί πολυάριθμα ασθενοφόρα ή ότι είχε δοθεί προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροσκάφος μας», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου 90 λεπτά μετά την προσγείωση, προτού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν. Η Γκόμπικ αποκάλυψε ακόμη ότι εμφάνισε παρόμοια συμπτώματα δύο ημέρες αργότερα.

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@nypost Multiple passengers began vomiting mid-flight not long after the plane took off from the Greek island of Rhodes, according to a passenger. Learn more at the link in bio. ♬ original sound – New York Post | News

«Η αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι σαφής και διερευνάται»

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η Eurowings επιβεβαίωσε ότι αρκετοί επιβάτες αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, στις 18 Οκτωβρίου 2026.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ στις 18 Οκτωβρίου 2026 αισθάνθηκαν πολύ άσχημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Ως εκ τούτου, το πλήρωμα πτήσης ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ. Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες που παρουσίαζαν συμπτώματα επί τόπου. Προληπτικά, οι επιβάτες αυτοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους προς την πατρίδα τους.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Η αιτία των συμπτωμάτων δεν είναι σαφής και διερευνάται. Η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελούν πάντα την κορυφαία προτεραιότητα της Eurowings».

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