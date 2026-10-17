Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός κινητοποιήθηκε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό πολεμικού υλικού στην ταράτσα πολυκατοικίας στη Νίκαια, όπου βρέθηκαν δύο χειροβομβίδες, ένα όπλο παλαιού τύπου και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, τα ευρήματα εντοπίστηκαν από τον διαχειριστή τετραώροφου κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Νέστορος.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, κατά τον έλεγχό του στο δώμα της πολυκατοικίας, ο διαχειριστής ανακάλυψε ένα κουτί στρατιωτικού τύπου. Στο εσωτερικό του υπήρχαν δύο χειροβομβίδες, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και ένα παλαιού τύπου όπλο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τον προβλεπόμενο έλεγχο του οπλισμού. Στη συνέχεια, το πολεμικό υλικό αναμένεται να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.