44χρονος οπλισμένος άνδρας κρατούσε υπό ομηρία την σύντροφο του, τελικά μετά από εππέμβαση των ΕΚΑΜ, συνελήφθη, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 49χρονος άνδρας κράτησε όμηρο τη σύντροφό του για δύο ώρες μέσα σε διαμέρισμα στη Νίκαια, απειλώντας την ίδια και τους αστυνομικούς.

Γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση, οδηγώντας στην κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και ανδρών της ΕΚΑΜ στο σημείο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα, απεγκλώβισαν με ασφάλεια τη γυναίκα και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 49χρονου δράστη.

Η 44χρονη ανέφερε ότι ο σύντροφός της βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, καθώς δεν είχε λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή του.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική όπου τέθηκε υπό υποχρεωτική νοσηλεία λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

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Σοκαριστικές ήταν οι στιγμές που πέρασε μια 44χρονη στη Νίκαια, καθώς ο 49χρονος σύντροφός της φέρεται να την κράτησε για περίπου δύο ώρες μέσα στο διαμέρισμά τους, ενώ παράλληλα εκτόξευε απειλές τόσο εναντίον της όσο και προς τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο.

«Έλεγε ότι θέλω να πεθάνω και να σε πάρω μαζί μου, θέλω να βάλω βόμβα να έρθουν οι αστυνομικοί», περιέγραψε η γυναίκα.

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Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους, στη Νίκαια.

Λίγο πριν από τις 19:00, γείτονας κάλεσε την Άμεση Δράση και ενημέρωσε τις αρχές πως ένας άνδρας απειλούσε τη σύντροφό του και δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείστηκε η περιοχή γύρω από την πολυκατοικία. Στο σημείο έφτασαν και άνδρες της ΕΚΑΜ, οι οποίοι, φορώντας τον προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό, προχώρησαν στην επιχείρηση, καθώς ο 49χρονος φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα προκαλέσει έκρηξη.

«Τρεις – τέσσερις μέρες δεν πήρε κανονικά τα φάρμακά του, ήταν στεναχωρημένος, ήταν σε υπερένταση και πάνω στο παραλήρημα έλεγε χαζομάρες. Εγώ τρόμαξα», είπε χαρακτηριστικά η 44χρονη για τις σοκαριστικές στιγμές που πέρασε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ένταση είχε ξεκινήσει αρκετές ημέρες νωρίτερα, με τον σύντροφό της να βρίσκεται διαρκώς σε έξαλλη κατάσταση και να φωνάζει. «Τρεις μέρες φώναζε πολύ. Ότι θα κάνει το ένα, ότι θα κάνει το άλλο, τα έβαζε με τους αστυνομικούς», πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επέμβασή τους χωρίς να κινδυνεύσει η 44χρονη.

Όταν κρίθηκε ότι μπορούσαν να δράσουν, εισήλθαν στο διαμέρισμα και αρχικά απομάκρυναν με ασφάλεια τη γυναίκα. Στη συνέχεια προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη του 49χρονου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, όπου τέθηκε σε υποχρεωτική νοσηλεία.