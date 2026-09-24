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Η ίδια τόνισε ότι ο άνδρας ήταν άοπλος και δεν είχε ασκήσει ποτέ σωματική βία εις βάρος της κατά τη διάρκεια της πενταετούς συμβίωσής τους.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν μετά από καταγγελία και ο 49χρονος πείστηκε να παραδοθεί έπειτα από παρέμβαση διαπραγματευτή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ η 44χρονη υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

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Στις δύσκολες ώρες που έζησε μέσα στο σπίτι της στη Νίκαια, όταν βρέθηκε υπό ομηρία από τον 49χρονο σύντροφό της, αναφέρθηκε η 44χρονη γυναίκα, περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Η ίδια προσπάθησε να αποδώσει τη συμπεριφορά του συντρόφου της στην ψυχική νόσο που αντιμετωπίζει, υποστηρίζοντας ότι το επεισόδιο εκδηλώθηκε επειδή δεν είχε λάβει σωστά τη φαρμακευτική του αγωγή. Όπως ανέφερε, και η ίδια αντιμετωπίζει ψυχικές δυσκολίες.

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Η 44χρονη δήλωσε ακόμη ότι γνωρίζει τον 49χρονο εδώ και περίπου πέντε χρόνια και ότι από τότε ζουν μαζί. Περιγράφοντας τη σχέση τους, υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που της έχει συμπαρασταθεί σημαντικά και ότι, παρά την ένταση που προκλήθηκε, δεν έχει ασκήσει ποτέ σωματική βία σε βάρος της.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά τη διακοπή ή τη μη σωστή λήψη της αγωγής του, άρχισε να εμφανίζει έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά του, με παραληρηματικές αναφορές και φωνές. Η γυναίκα ανέφερε ότι φοβόταν να αντιδράσει, ενώ ο 49χρονος φέρεται να έβγαινε έξω από το σπίτι και να φώναζε σε περαστικούς.

Απειλούσε στα λόγια, ήταν άοπλος

Στη συνέχεια η 44χρονη περιέγραψε τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα χθες το βράδυ.

«Άρχισε να φωνάζει κάποια ακατάληπτα λόγια και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Κάποιοι γείτονες ανησύχησαν από τις φωνές και φώναξαν την αστυνομία. Τότε είπε κάτι που δεν ήξερα κι εγώ αν τα εννοεί. Είπε θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από αυτή τη ζωή, θα τους βάλω βόμβα αν ξαναδώ αστυνομικό…. »

Ωστόσο, ο 49χρονος απειλούσε μόνο στα λόγια καθώς ήταν άοπλος, παρά τις αρχικές αναφορές για χειροβομβίδα.

«Δεν κρατούσε μαχαίρι, δεν είχε κανένα απολύτως όπλο. Ποτέ δεν έχει πειράξει στο ελάχιστο άνθρωπο ή ζωάκι. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί και είναι κρίμα να παρουσιάζεται σαν δράστης κάποιου μεγάλου εγκλήματος. Απλά τρομάξαμε γιατί είχε μία κρίση και ένα ξέσπασμα, επειδή δεν πήρε σωστά τα φάρμακά του» ειπε χαρακτηριστικά.

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«Έκανα τον σταυρό μου και άνοιξα για να μην κάνει κακό στον εαυτό του. Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Δαφνί και έκανε εισαγωγή. Πέρασα κι εγώ εξέταση από ψυχίατρο» κατέληξε η 44χρονη.

Το ιστορικό του 49χρονου και η επέμβαση της Αστυνομίας

Ο 49χρονος φέρεται να έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν για ψυχιατρικούς λόγους. Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε τηλεφώνημα προσώπου από το περιβάλλον της 44χρονης, το οποίο ενημέρωσε την Αστυνομία ότι ο άνδρας την κρατούσε μέσα στο διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο 49χρονος φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του σπιτιού και να άρχισε να φωνάζει ότι έχει όπλο.

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Καθοριστική για την εξέλιξη του περιστατικού ήταν η παρέμβαση του διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος κατάφερε να τον πείσει να τερματίσει την κατάσταση. Στη συνέχεια, η 44χρονη άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος.

Παρότι ο άνδρας φέρεται να είχε κάνει αναφορές ακόμη και για χειροβομβίδα, η έρευνα των αστυνομικών δεν εντόπισε όπλο ή άλλο οπλισμό στο σπίτι.

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