Σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από εκείνα που είχαν συμφωνήσει, ζήτησε ένας οδηγός ταξί από Βραζιλιάνες τουρίστριες, προκειμένου να τις μεταφέρει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς την Μαρίνα Ζέας.

Οργισμένη η επιβάτης άνοιξε την κάμερα του κινητού της και τράβηξε βίντεο, το οποίο και αργότερα δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok. Η ίδια κατήγγειλε ότι «πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ». Την ίδια ώρα που το ταξίμετρο έδειχνε 130, εκείνη αναφώνησε: «το συνειδητοποιείς αυτό;».

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί αν θέλεις να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις», συμπληρώνει η ταραγμένη τουρίστρια, στρέφοντας το κινητό της προς την πινακίδα κυκλοφορίας του ταξί. Ο οδηγός ακούγεται να λέει: «Σου είχα πει 90 ευρώ».

Viral στο TikTok

Χιλιάδες προβολές και σχόλια έχει συγκεντρώσει η δημοσίευση της Βραζιλιάνας, με χρήστες από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο να εκφράζουν την απογοήτευση και την οργή τους. Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι χρήστες που έγραψαν πως και οι ίδιοι έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά.