Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη από δανέζους ερευνητές επαναφέρει στο προσκήνιο μια συζήτηση που μέχρι σήμερα παρέμενε περιθωριακή: τα τατουάζ μπορεί να σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος και άλλων μορφών καρκίνου.

Η συγκεκριμένη έρευνα, που αξιοποίησε δεδομένα από μεγάλο δείγμα διδύμων, δείχνει ότι άτομα με τατουάζ είχαν στατιστικά μεγαλύτερο κίνδυνο για ορισμένες μορφές δερματικού καρκίνου σε σύγκριση με άτομα χωρίς τατουάζ, ειδικά όταν τα τατουάζ είναι μεγάλα και καλύπτουν μεγάλη επιφάνεια δέρματος.

Advertisement

Advertisement

Παρόμοια ευρήματα έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες μελέτες που υποδηλώνουν πιθανή σύνδεση ανάμεσα στα συστατικά του μελανιού και σε μακροχρόνιες βιοχημικές αντιδράσεις μέσα στο σώμα, οι οποίες δύναται να πυροδοτήσουν χρόνια φλεγμονή. Ένας γνωστός παράγοντας που έχει συσχετιστεί με καρκινογένεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιστήμη δεν λέει ότι «τα τατουάζ προκαλούν καρκίνο» με βεβαιότητα. Η σύνδεση είναι στατιστική. Δηλαδή δείχνει συσχετισμό σε πληθυσμό, όχι άμεση αιτιότητα και χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Γιατί έγινε τόσο talk-of-the-town;

Η νέα έρευνα επισημαίνει δύο βασικά ζητήματα:

Το μελάνι ενός τατουάζ δεν παραμένει στατικό στο σημείο όπου εγχέεται. Τα σωματίδια του μπορούν να μεταφέρονται μέσω του λεμφικού συστήματος.

Ορισμένα συστατικά του μελανιού, ειδικά το μαύρο μελάνι με carbon black, θεωρούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πιθανώς καρκινογόνα.

Παρά την ανησυχία που προκαλούν τα ευρήματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο συνολικός κίνδυνος παραμένει σχετικά μικρός σε σύγκριση με πιο καθιερωμένους παράγοντες κινδύνου — όπως η υπεριώδης ακτινοβολία ή το κάπνισμα — και ότι οι άνθρωποι με τατουάζ δεν πρέπει να πανικοβάλλονται, αλλά να είναι ενημερωμένοι και προσεκτικοί.

Advertisement

Πόσο διαρκεί και πόσο κοστίζει ένα τατουάζ; Η «ουσία» σε πρακτικούς όρους

Πέρα από το ιατρικό κομμάτι, οι περισσότεροι αναγνώστες ενδιαφέρονται για το πρακτικό κόστος και χρόνο που απαιτεί ένα τατουάζ. ειδικά αν το σκέφτονται για πρώτη φορά.

Πόσος χρόνος χρειάζεται; Η διάρκεια μιας συνεδρίας στην καρέκλα του tattoo artist εξαρτάται από το μέγεθος, τη λεπτομέρεια και το στυλ του τατουάζ:

Μικρό τατουάζ (π.χ. σύμβολο ή γραμμένο όνομα): περίπου 15–60 λεπτά.

Advertisement

Μεσαίου μεγέθους σχέδιο (π.χ. 6–10 cm): 1–3 ώρες κατά μέσο όρο, αναλόγως λεπτομέρειας.

Μεγάλο σχέδιο ή πλήρες μανίκι: απαιτεί πολλές ώρες ή ακόμα και πολλές συνεδρίες.

Αυτό είναι μόνο ο χρόνος πάνω στο δέρμα — στην πραγματικότητα, η προετοιμασία του σχεδίου, η συζήτηση με τον καλλιτέχνη και η μεταφορά στο stencil προσθέτουν επίσης ώρες εκτός στούντιο.

Advertisement

Κόστος – τι να περιμένεις: Οι τιμές σε ένα tattoo studio καθορίζονται κυρίως από:

Το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του σχεδίου.

Την εμπειρία και τον φήμη του καλλιτέχνη.

Advertisement

Το studio και τη γεωγραφική περιοχή.

Advertisement

Ενδεικτικά (με βάση διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις τιμολόγησης):

Μικρό, απλό τατουάζ: περίπου €40–€60+ (με studio minimum charge).

Μεσαίο τατουάζ: μερικές εκατοντάδες ευρώ (συνήθως καθορίζεται ανά ώρα).

Advertisement

Μεγάλο έργο (π.χ. sleeve): μπορεί να φτάσει χιλιάδες ευρώ, ειδικά αν γίνει σε πολλές συνεδρίες.

Σε πολλές χώρες, tattoo artists χρεώνουν είτε ανά ώρα είτε με σταθερό ποσό ανά συνεδρία, και συχνά ζητούν προκαταβολή για τη κράτηση του ραντεβού.

Και αν θελήσεις να το αφαιρέσεις; Πώς “σβήνει” ένα τατουάζ

Η κουβέντα γύρω από τα τατουάζ δεν αφορά μόνο το αν είναι ασφαλή ή τι σημαίνουν αισθητικά. Για πολλούς, το ερώτημα έρχεται αργότερα:Μπορεί ένα τατουάζ να φύγει;

Η απάντηση είναι πως ναι, αλλά όχι εύκολα, όχι πάντα πλήρως και σίγουρα όχι χωρίς κόστος.

Η αφαίρεση τατουάζ γίνεται σήμερα κυρίως με ειδικά ιατρικά laser, τα οποία «σπάνε» τα σωματίδια του μελανιού σε μικρότερα κομμάτια ώστε ο οργανισμός να μπορέσει σταδιακά να τα αποβάλει.

Ωστόσο, η διαδικασία απαιτεί πολλαπλές συνεδρίες (συχνά 5 έως 10 ή και περισσότερες), γίνεται σε βάθος μηνών, προκαλεί πόνο παρόμοιο ή και μεγαλύτερο από αυτόν του τατουάζ, δεν εγγυάται πάντα πλήρη εξαφάνιση

Ορισμένα χρώματα, όπως το πράσινο και το κίτρινο, είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν, ενώ το μαύρο μελάνι συνήθως ανταποκρίνεται καλύτερα.

Υπάρχουν κίνδυνοι; Ναι. Αν η διαδικασία δεν γίνει σωστά ή από εξειδικευμένο δερματολόγο, μπορεί να υπάρξουν: εγκαύματα, ουλές, αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, υπολείμματα μελανιού

Γι’ αυτό οι ειδικοί τονίζουν ότι η αφαίρεση δεν είναι μια απλή «διόρθωση», αλλά μια ιατρική πράξη που χρειάζεται προσοχή.

Και το κόστος; Η αφαίρεση είναι συνήθως πολύ πιο ακριβή από το ίδιο το τατουάζ. Το κόστος εξαρτάται από: το μέγεθος, τα χρώματα, την ηλικία του τατουάζ, τον αριθμό συνεδριών

Και μπορεί να φτάσει συνολικά από μερικές εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ.

Το συμπέρασμα

Το τατουάζ παραμένει μια μορφή έκφρασης και τέχνης, αλλά είναι και μια παρέμβαση στο σώμα που δεν είναι πάντα τόσο «μόνιμα απλή» όσο φαίνεται.

Γιατί τελικά, το πιο σωστό δεν είναι μόνο να αναρωτηθεί κανείς αν θα το κάνει. Αλλά και αν κάποτε χρειαστεί να πει: «Πώς θα φύγει;»

Τι να κρατήσεις ως βασικό μήνυμα

Η σχέση τατουάζ – καρκίνου δεν είναι αποδεδειγμένη αιτιώδης, αλλά υπάρχουν βάσιμες επιστημονικές ενδείξεις για στατιστική συσχέτιση και πιθανό μακροχρόνιο κίνδυνο.

Η επιλογή να κάνεις ένα τατουάζ πρέπει να γίνει με πλήρη ενημέρωση, σωστή υγιεινή και επαγγελματία tattoo artist.

Το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται ποικίλλουν σημαντικά, αλλά για ένα τυπικό μικρό/μεσαίο σχέδιο μπορείς να υπολογίζεις από δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες ευρώ και αρκετή ώρα στο κάθισμα.