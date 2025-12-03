Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής μέχρι την Παρασκευή (5/12), παρατείνοντας ουσιαστικά την απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη (2/12) και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Ενταση έξω από το υπουργείο Μεταφορών με οδηγούς ταξί

Νωρίτερα την Τετάρτη, ένταση δημιουργήθηκε ανάμεσα σε οδηγούς ταξί που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο Μεταφορών και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να εισβάλλουν στο υπουργείο Μεταφορών με βίαιο τρόπο και οι αστυνομικοί τους απώθησαν, ρίχνοντας του χημικά, προκειμένου να τους διασπάσουν.

Σημειώνεται ότι πριν από δυο εβδομάδες αντιπροσωπία των οδηγών ταξί είχε συναντηθεί με τον υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η συνάντηση είχε γίνει σε καλό κλίμα μάλιστα και τότε είχε προκηρυχθεί 48ωρη απεργία (5-7/11), η οποία τελικά ανεστάλη με απόφαση του προεδρείου του ΣΑΤΑ.

Τότε οι οδηγοί ταξί είχαν πει ότι ο υπουργός άκουσε τα αιτήματα τους και ότι ξεκίνησε ένας ουσιαστικός διάλογος, μάλιστα είχε συμφωνήσει ότι εντός 20 ημερών θα υπάρξει και άλλη συνάντηση για να δουν πως θα προχωρήσουν, ωστόσο φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και για αυτό οι οδηγοί προχώρησαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις.

Τα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί



Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.