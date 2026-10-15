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Οι ιατροδικαστές οφείλουν να οριστικοποιήσουν τη συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Η εισαγγελική παραγγελία επιβάλλει τον άμεσο προσδιορισμό ημερομηνίας εκταφής και την εκτίμηση του συνολικού κόστους των εξετάσεων για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

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Την άμεση διενέργεια των εκταφών σορών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζητά η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου με νέα, χθεσινή παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες – ιατροδικαστές.

Η κ. Παπαϊωάννου σε εκτέλεση δύο βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας ζητά τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν 8 ή 9 οικογένειες των θυμάτων και παράλληλα να προσδιορισθεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής, μετά και τα νέα δεδομένα που διενεργεί η εύρεση εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία.

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Έναν χρόνο από την 7η Οκτωβρίου 2025 μετά και την ανάσυρση δικογραφίας από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με την οποία επί της ουσίας έγινε αποδεκτό το αίτημα γονέα θύματος και τότε απεργού πείνας για εκταφή, η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας μέσω (συμπληρωματικής) προκαταρκτικής εξέτασης -όπως είναι γνωστό- έκανε αποδεκτό το αίτημα η εκταφή να μην περιορισθεί στην έρευνα για τα οστά (ταυτοποίηση DNA), αλλά να επεκταθεί με τη διενέργεια συμπληρωματικών ιατροδικαστικών εξετάσεων (τοξικολογικές, βιοχημικές κ.λπ.), παρουσία πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων.

Στο διάστημα που μεσολάβησε οι γονείς θυμάτων αρκετές φορές και με καταγγελίες τους επέμεναν στην ανάγκη αναζήτησης και εργαστηρίων του εξωτερικού, ενώ από την αλληλογραφία των ιατροδικαστών με πανεπιστήμια του εξωτερικού προέκυψε τελικά το εργαστήριο της Ολλανδίας σύμφωνα και με έγγραφο του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όπως διαφαίνεται το αίτημα των γονέων θα ικανοποιηθεί, προκειμένου να απαντηθεί έτσι το ερώτημα για τις συνθήκες θανάτου των ανθρώπων τους.

Αφού το Netherlands Forensic Institute (NFI) της Ολλανδίας γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται σε έγγραφό του (9-10-2026) και προς το παρόν «παύει» η αναζήτηση άλλων εργαστηρίων, «εκτός εάν ανακύψει συγκεκριμένο επιστημονικό, τεχνικό ή άλλο αντικειμενικό κώλυμα», όπως υπογραμμίζει η εισαγγελέας.

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη η εισαγγελέας Πρωτοδικών ζητά από τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να προβούν «αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας» με το εργαστήριο της Ολλανδίας, «επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ανάληψης των εξετάσεων, τις ειδικότερες επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις διενέργειάς τους, καθώς και τις απαιτήσεις ως προς το είδος, την ποσότητα, τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των αναγκαίων δειγμάτων».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Παπαϊωάννου ζητά από τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν «για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής» σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες «και τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που θα διενεργήσει τις εξετάσεις. Ενώ σε ό,τι αφορά τα χρήματα, με δεδομένο ότι το ολλανδικό εργαστήριο «έχει γνωστοποιήσει ωριαία χρέωση», η εισαγγελέας διευκρινίζει ότι πρέπει να ζητηθεί εκτίμηση του συνολικού κόστους των απαιτούμενων εξετάσεων, με προσδιορισμό των εκτιμώμενων ωρών απασχόλησης και τυχόν πρόσθετων επιβαρύνσεων, «προκειμένου να κινηθεί αρμοδίως η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της σχετικής δαπάνης».