Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσεται για άλλη μια φορά το ζήτημα της εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με τις οικογένειες να βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση με τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η νέα εισαγγελική παραγγελία, που ζητά τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων σε εννέα σορούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, προκάλεσε την έντονη έκρηξη των συγγενών, καθώς θέτει ως δεσμευτικό όρο οι διαδικασίες να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός Ελλάδας. Η πλευρά των θυμάτων καταγγέλλει πως η κίνηση αυτή οδηγεί σε εξετάσεις περιορισμένης αξιοπιστίας, παρόμοιες με εκείνες που έγιναν στην αρχή της ανάκρισης, οι οποίες δεν αναμένεται να εισφέρουν κανένα νέο ουσιαστικό στοιχείο.

Η αντίδραση των οικογενειών στηρίζεται στην επίσημη παραδοχή της επιστημονικής κοινότητας, καθώς τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας απέστειλαν επιστολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ξεκαθαρίζοντας πως αδυνατούν να διενεργήσουν τις σύνθετες εξετάσεις που απαιτούνται λόγω σοβαρών ελλείψεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Παρά την προειδοποίηση αυτή, η εισαγγελική εντολή επιμένει σε τοξικολογικές και βιοχημικές αναλύσεις εντός συνόρων, γεγονός που ο Αντώνης Ψαρόπουλος χαρακτήρισε ως μια διαδικασία που απλώς ανακυκλώνει τα ίδια, ελλιπή αποτελέσματα.

Ήδη οι πρώτες νομικές ενέργειες είναι γεγονός, με τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του 23χρονου Άγγελου που απανθρακώθηκε στο δυστύχημα, να καταθέτει προσφυγή κατά της παραγγελίας. Ο κ. Τηλκερίδης ζητά την αποστολή της σορού του παιδιού του σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, για να διακριβωθεί, όπως αναφέρει, η αλήθεια. Η δικηγόρος της οικογένειας, Στέλλα Βαλάνη, επισήμανε πως το αίτημα για εκταφή συνοδεύεται από τον απαράβατο όρο της συνδρομής διεθνών εργαστηρίων, καθώς οι αρχές οφείλουν να υπηρετούν τη διαλεύκανση της υπόθεσης και όχι να θέτουν εμπόδια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει κύμα νέων προσφυγών από συγγενείς που αρνούνται να αποδεχθούν ημιτελείς έρευνες.