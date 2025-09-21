Μηνύματα υποστήριξης και αλληλεγγύης έδωσαν όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα Κυριακή (21/9) , στο Σύνταγμα, στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, του απεργού πείνας, ο οποίος ζητά την εκταφή του παιδιού του που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν: «Τώρα η οργή να γίνει ανατροπή, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί». Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη για την τραγωδία στα Τέμπη, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι. Ο απεργός πείνας ζητά την εκταφή του παιδιού του, και οι πολίτες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα στάθηκαν στο πλευρό του, στέλνοντας μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης.

«Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια»

Απευθυνόμενος στο πλήθος που τον τίμησε σήμερα με την παρουσία του στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε πως: «Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια, να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε αυτό το βράδυ. Αναρωτιέμαι, τι φοβούνται;».

Πάνος Ρούτσι, απεργός πείνας, στο Σύνταγμα, τώρα για το απλό δικαίωμα που ζητάει για την εκταφή του παιδιού του.



'Δεν θα αφήσουμε να θάψουν την αλήθεια. Όποιος εμποδίζει τις εκταφές, είναι συνένοχος σ' αυτό το έγκλημα.' #τεμπη_έγκλημα #Τεμπη_συγκαλυψη pic.twitter.com/xO6xSdi59n September 21, 2025

Αναλυτικά όσα τόνισε:

«Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, που με υποστηρίχετε. Είμαι πολύ συγκινημένος, αλλά ταυτόχρονα πολύ απογοητευμένος. Μετράω τόσες μέρες εδώ πέρα και κανείς από αυτούς εδώ πίσω δε νοιάστηκε. Μιλάμε για το πιο εξοργιστικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν μας δίνουν άδεια για εκταφές. Δεν μας αφήνουν να ψάξουμε την αλήθεια, να βρούμε αποδείξεις, να αποκαλυφθεί τι πραγματικά έγινε αυτό το βράδυ. Αναρωτιέμαι, τι φοβούνται;», διερωτήθηκε στη συνέχεια.

«Το χρωστάμε στα παιδιά των Τεμπών, το χρωστάμε στη χώρα μας έτσι ώστε να μη ζήσει ξανά τέτοιο έγκλημα. Και θέλω να πω ότι εγώ συνεχίζω τον αγώνα μου, δε σταματώ. Μέχρι τέλους. Εδώ θα είμαι στην πόρτα τους. Δε φοβάμαι κανέναν», δήλωσε ξεκάθαρα ο πατέρας του Ντένις.

Στήριξη από την Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρστο Σύνταγμα, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και υπογραμμίζοντας την προσωπική της επιλογή να στηρίξει δημόσια τον Ρούτσι.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας παρά τις δυσκολίες, παραμένοντας υπό την παρακολούθηση γιατρού λόγω της επιβάρυνσης στην υγεία του.

Ποιοι κάλεσαν στη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Την κινητοποίηση στήριξε η νεοσύστατη Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, καθώς και η αυτοοργανωμένη ομάδα «Μέχρι Τέλους», που συντηρεί καθημερινά το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα. Οι δύο ομάδες κάλεσαν σε μαζική παρουσία, μετατρέποντας τις μεμονωμένες πράξεις στήριξης των τελευταίων ημερών σε μια συλλογική και δημόσια διαμαρτυρία για τα Τέμπη.

Καθημερινά, δεκάδες άνθρωποι περνούσαν από το σημείο για να δηλώσουν σιωπηρά τη συμπαράστασή τους στον απεργό πείνας.

