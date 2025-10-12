Κάθε μέρα η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και πιο πολύ στη ζωή μας είτε την επαγγελματική είτε ακόμα και την ιδιωτική. Η επανάσταση του 21ου αιώνα μέσα από τον κόσμο του διαδικτύου. Γίνεται σημαία σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικό, επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, οικονομία, κληματική αλλαγή, Ενέργεια, Υγεία και ό,τι άλλο μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Με λίγα λόγια το απόλυτο εργαλείο στην όποια δραστηριότητα ανθρώπων και μηχανημάτων.

Στο πρώτο μέρος της συνομιλίας μας με τον διδάκτορα αστροφυσικής Φίλιππο Κολιοπάνο του Πανεπιστημίου Ludwig Maximilian Μονάχου και Senior Data Scientist Uni Systems SMS, επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον της HuffPost στην Παιδεία. Εξάλλου είναι το νέο αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης θέλοντας να βάλει το ΑΙ στον εκπαιδευτικό χώρο όλων των βαθμίδων. Είτε σαν εφαρμογή στην διδασκαλία είτε σαν μάθημα.

Και η κουβέντα μας ξεκίνησε με μία πολύ απλή η ερώτηση:

HUF: Όταν ο καθηγητής δίνει μία εργασία σε φοιτητή ή σε έναν μαθητή και αυτός αντί να γράψει κάτι δικό του, ζητάει να του το γράψει το ChatGPT, τι γίνεται; Φτιάχνουμε μια γενιά αγραμμάτων, η οποία σπουδάζει τεμπέλικα, χωρίς να μαθαίνει και περιμένει τί θα του πει η τεχνητή νοημοσύνη για να το παρουσιάσει ως δική του δουλειά, για να πάρει το πτυχίο;

ΦΙΛ: Είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμο το θέμα αυτό, αν και μπορεί να είναι εμφανές ότι το επίπεδο της εργασίας που δόθηκε, δεν συνάδει με την καθημερινή επαφή που έχει ο δάσκαλος με τον μαθητή/φοιτητή.

»Πάντως γι αυτό το λόγο, υπάρχουν και κάποια προγράμματα τα οποία ανιχνεύουν αν έχει γίνει το κείμενο από το ΑΙ. Πλην, όμως, ανένα από αυτά δεν είναι αποτελεσματικό. Ο κανένας μπορεί να το απομονώνει και να το ακυρώνει.

Στο σημείο αυτό ο κ.Κολιοπάνος αναφέρεται και στις νομικές διαστάσεις που έχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή κειμένων. Και αναφέροντας σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φοιτητή, καταλήγει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι φοιτητές δικαιώνονται, νομικά, έναντι των καθηγητών.

HUF: Και εδώ αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε κάποια επικίνδυνα μονοπάτια μπροστά μας, γιατί μπορεί να είναι η ευλογία, αλλά μπορεί να είναι και η κόλαση.

ΦΙΛ: Ναι αυτό το κατανοώ. Διότι μπορεί να σκεφτεί κανείς από το να μπει τεχνητή νοημοσύνη, ανεξέλεγκτα. στην Παιδεία, καλύτερα τουλάχιστον να τη βάλουμε σε κάποιο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο.

HUF: Από την ηλικία πιστεύετε ότι πρέπει τα παιδιά να μπούνε μέσα στη λογική της τεχνητής νοημοσύνης;

Από το Δημοτικό;



ΦΙΛ: Δύσκολη ερώτηση. Και εγώ έχω παιδιά στο δημοτικό και όντως τους έχω φέρει σε ένα βαθμό σε επαφή με το ΑΙ και πως μπορούνε να κινηθούν από τότε. Το πρόβλημα είναι πως θα διδάξεις τα παιδιά και πώς θα τα καθοδηγήσεις, ώστε να το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο για να βελτιώσουν.

Πολύ ενδιαφέρον στην συζήτηση έχει και το απόσπασμα που αφορά τους γονείς οι οποίοι δεν έχουν γνώση διαδικτύου ή δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Και εκεί Ο κ.Κολιοπάνος προτείνει κάτι απολύτως λογικό.

«Αν θέλουμε να μπει στην Παιδεία η τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύω θα πρέπει να γίνουν συνέδρια ή κάποια οργανωμένη κίνηση ώστε να μιλήσουν οι ειδικοί για αυτό το μεγάλο ζήτημα».

ΥΓ: Η επόμενη συζήτηση με τον κύριο Κολιοπάνο θα γίνει με θέμα την κλιματική αλλαγή

