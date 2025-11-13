Στο πένθος έχει βυθιστεί η Δυτική Αχαΐα λόγω του θανάτου του 4χρονου Ανδρέα, που σκοτώθηκε πέφτοντας από μαντρότοιχο μαζί με τον θείο του.

Οι γονείς του, οι δύο αδελφές του, συγγενείς και ολόκληρο το χωριό των Σπάτων έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την ώρα που ακόμα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς έφυγε από τη ζωή με άδοξο τρόπο.

Advertisement

Advertisement

Τραγική φιγούρα η μητέρα του μικρού Ανδρέα, η οποία φώναζε την ώρα που συνόδευε το λευκό φέρετρο: «Που είσαι αγάπη μου;».

Στο τέλος της κηδείας, άφησαν να πετάξουν στον αέρα δεκάδες λευκά μπαλόνια.