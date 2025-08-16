Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής (15 Αυγούστου) έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους στη Θεσσαλονίκη, παραβιάζοντας 10 ερυθρούς σηματοδότες.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης, όταν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» εντόπισαν τον 20χρονο οδηγό. Οι αστυνομικοί καταδίωξαν το νεαρό, ο οποίος έκανε συνεχώς επικίνδυνους ελιγμούς και τον συνέλαβαν στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού.

Εκεί, η μοτοσικλέτα του 20χρονου ακινητοποιήθηκε, ωστόσο ο νεαρός επιχείρησε εκ νέου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ThessToday