Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε το σπίτι στο οποίο διαμένει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Βούγιας.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, χθες το πρωί ο κ. Βούγιας διαπίστωσε πως άγνωστοι διέρρηξαν το διαμέρισμα στο οποίο μένει, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το απόγευμα της ίδιας μέρας προέβη σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Την υπόθεση ερευνα το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.