Έκπληκτοι έμειναν οι ιδιοκτήτες σπιτιού στη Θεσσαλονίκη όταν μπήκαν στην οικία που ενοικίαζαν σε νεαρό ζευγάρι και αντίκρισαν όλη την κουζίνα να λείπει. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες λείπουν οι ηλεκτρικές συσκευές, τα ντουλάπια, ο νεροχύτης ακόμη και ο απορροφητήρας.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβρη όταν οι ενοικιαστές δεν κατέβαλαν τα μισθώματα. Έτσι, την Παρασκευή, η ιδιοκτήτρια μπήκε στο σπίτι, μαζί με δικαστικό επιμελητή, και αντίκρισε το σπίτι να είναι ρημαγμένο.

Η δικηγόρος της ιδιοκτήτριας μίλησε στην δημόσια τηλεόραση περιγράφοντας την κατάσταση: «Δυστυχώς η ιδιοκτήτρια όχι μόνο δεν πληρώθηκε τα ενοίκια, αλλά έχει παραλάβει το διαμέρισμα με ζημιά άνω των 6.000 ευρώ. Παρέδωσε σε ένα ζευγάρι ηλικίας 22 – 23 χρόνων τον Αύγουστο του 2025 το διαμέρισμα επιπλωμένο, με καινούργια κουζίνα και παρέλαβε αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες. Ξήλωσαν, όλο το έπιπλο της κουζίνας καθώς και τα ντουλάπια, τα συρτάρια, τον απορροφητήρα ακόμα και τη βρύση».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο η πελάτισσα της δεν είναι το μοναδικό θύμα των ενοικιαστών: «Από έρευνα που έχουμε κάνει γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί κινούνται με αυτόν τον τρόπο συστηματικά, δηλαδή πληρώνουν ένα ενοίκιο, του τρέχοντος μήνα και μια εγγύηση. Από εκεί και πέρα σταματάνε να καταβάλλουν τα μισθώματα. Η νομική διαδικασία για έξωση παίρνει τουλάχιστον 3-4 μήνες. Επομένως, αυτοί κάθε 4-5 μήνες αλλάζουν σπίτι αφού πίσω τους αφήνουν καταστροφές και φθορές».

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, τόνισε: «Εφόσον συνέβη αυτό είναι κατακριτέο και εμείς ως σύλλογος ενοικιαστών είμαστε οι πρώτοι που το κατακρίνουμε. Όμως, υπάρχουν και στις δύο πλευρές, απατεώνες. Ο άνθρωπος αυτός που το’ χει σύστημα να αλλάζει σπίτι κάθε 5 μήνες, να πληρώνει ένα ενοίκιο και την εγγύηση, είναι απατεώνας. Υπάρχει ποινική ευθύνη. Πράγματι υπάρχουν απατεώνες είναι, όμως, μειοψηφία. Και από την πλευρά των ιδιοκτητών υπάρχουν απατεώνες που παίρνουν προκαταβολές για σπίτια και δεν τα παραδίδουν ποτέ στον ενοικιαστή»”