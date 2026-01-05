Οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από την εξέταση του υλικού, κατάφεραν να αναγνωρίσουν τον οδηγό του οχήματος που εμφανίζεται να τρέχει με τα 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Το υλικό του βίντεο αποτυπώνει τον οδηγό να πιέζει το αυτοκίνητό του στο μέγιστο, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και εκείνη άλλων οδηγών.

Στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι 90 χλμ./ώρα, καθώς πρόκειται για αστικό αυτοκινητόδρομο με συνεχόμενες εισόδους-εξόδους, στροφές και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος τύπου motorway και δεν ισχύουν τα όρια των 120 ή 130 χλμ./ώρα.

Η καταγεγραμμένη ταχύτητα των 304 χλμ./ώρα σημαίνει υπέρβαση άνω των 210 χλμ./ώρα από το επιτρεπόμενο όριο, κάτι που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως τροχαία παράβαση, αλλά ως εξαιρετικά επικίνδυνη οδήγηση.

Σε επίπεδο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για υπέρβαση ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για το ίδιο διάστημα. Όμως σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου η ταχύτητα είναι ακραία και συνδυάζεται με συμπεριφορά που θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, οι ποινές δεν σταματούν εκεί.

Η υπόθεση μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Αν κριθεί ότι ο οδηγός δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπους ή πράγματα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης, ακόμη και πολυετής κάθειρξη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με βαριές σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Παράλληλα, ενεργοποιείται η διαδικασία του αυτοφώρου, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε τελικά σύγκρουση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι η πράξη καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που λειτουργεί αφενός ως αποδεικτικό στοιχείο και αφετέρου ως επιβαρυντική ένδειξη πρόθεσης και επίγνωσης του κινδύνου.

Με απλά λόγια, στον συγκεκριμένο δρόμο το όριο είναι 90 χλμ./ώρα και τα 304 χλμ./ώρα δεν συνιστούν απλώς «υπέρβαση», αλλά συμπεριφορά που αγγίζει τα όρια του ποινικού αδικήματος, με σοβαρές συνέπειες για την ελευθερία και το δικαίωμα οδήγησης του εμπλεκόμενου οδηγού.