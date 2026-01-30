Εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έλαβε το μεσημέρι ο 28χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο άλλος τραυματίας του δυστυχήματος, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος επέστρεψε χθες στη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύεται επίση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όπως ανέφερε ο διευθυντής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του ΕΣΥ, Κώστας Φουρτούνης, ο νεαρός νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με κακώσεις εγκεφάλου και αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κλινική του εικόνα δεν καθιστά αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση ή τη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο απαιτείται στενή ιατρική παρακολούθηση. Οι ζωτικές του λειτουργίες χαρακτηρίζονται φυσιολογικές, ενώ η κυκλοφορία του αίματος εξελίσσεται ομαλά. Όπως σημείωσε ο κ. Φουρτούνης, ο 20χρονος παρουσιάζει μετατραυματική αμνησία και κενά μνήμης, χωρίς πλήρη επίγνωση του περιστατικού.

Παράλληλα, ο τρίτος τραυματίας, 20 ετών, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, αποσωληνώθηκε μετά από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω οιδήματος στον αυχένα.