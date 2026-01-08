Στη σύλληψη 3 ατόμων προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», για σοβαρή υπόθεση αρπαγής, εκβίασης και παράνομης κατακράτησης αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για υπηκόους Συρίας, Αιγύπτου και Παλαιστίνης, ηλικίας 23, 22 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης για πιθανό περιστατικό αρπαγής. Στο πλαίσιο της άμεσης διερεύνησης της καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (7/1), διαπιστώθηκε ότι οι τρεις συλληφθέντες κρατούσαν παρά τη θέλησή τους δύο αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Τα θύματα, υπήκοοι Γαλλίας και Τυνησίας, είχαν οδηγηθεί στο διαμέρισμα χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με σκοπό οι δράστες να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από τις οικογένειές τους, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής τους σε παρόμοιες υποθέσεις.

(Με πληροφορίες από thestival.gr)