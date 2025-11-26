Γιορτινά στιγμιότυπα από τη Θεσσαλονίκη κάνουν τον γύρο του TikTok, καθώς οδηγοί αποφάσισαν να στολίσουν όχι το σπίτι τους, αλλά τα αυτοκίνητά τους.

Σε βίντεο που καταγράφει την κίνηση στο κέντρο της πόλης, δύο οχήματα εμφανίζονται «τυλιγμένα» με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μετατρέποντας την καθημερινή διαδρομή τους σε μια φωτεινή, γιορτινή πομπή.

Οι περαστικοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, με πολλούς να σταματούν για να τραβήξουν φωτογραφίες, ενώ στα σχόλια των social media επικρατεί έκπληξη αλλά και χιούμορ.