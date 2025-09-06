Κλειστοί παραμένουν οι κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης λόγω των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την ομιλία του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

Τα μέτρα ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης», όπου στις 19:30 θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν τοποθετηθεί κλούβες των ΜΑΤ και κιγκλιδώματα. Ένας αστυνομικός φραγμός έχει στηθεί δίπλα στο Δημαρχιακό Μέγαρο και ένας δεύτερος μπροστά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Στον σχεδιασμό των μέτρων έχει ενταχθεί και το μετρό της πόλης, καθώς για πρώτη φορά η ΔΕΘ διεξάγεται με το δίκτυο σε λειτουργία.

Παράλληλα, από τις 17:00 το απόγευμα μέλη συνδικάτων εργαζομένων από τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον επισιτισμό – τουρισμό, τις τηλεπικοινωνίες, την υγεία και άλλους κλάδους άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία ΧΑΝΘ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προσυγκέντρωση συλλογικοτήτων στην Καμάρα.

Στη ΧΑΝΘ ο Κουτσούμπας: Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης

Η «ένταση της ταξικής πάλης» είναι η απάντηση του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ στα «αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», στους «μεσσίες» και στη «συστημική αντιπολίτευση», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ, στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

«Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και συνέχισε:

«Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους μεσσίες και τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης.

Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους.

Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη, για τους σύγχρονους σκλάβους, απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία, με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά».