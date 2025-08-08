Την προσεχή Δευτέρα 11 Αυγούστου αναμένεται να απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Η ανακρίτρια έδωσε σήμερα νέα προθεσμία στο ζευγάρι, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ