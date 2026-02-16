Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η οποία επιβεβαιώνει τις καταγγελίες ενός 17χρονου για τον εφιάλτη του βιασμού, που όπως φέρεται να βίωσε στα χέρια ενός 20χρονου και ενός 19χρονου στη Νίκαια. Η υπόθεση, που εκτυλίχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αποκαλύπτει ένα σκηνικό πρωτοφανούς αγριότητας και εξευτελισμού.

Η έκθεση που προβλέπεται να συντάσσεται μετά από ιατροδικαστική εξέταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται περί «φάρσας» η μητέρα ενός εκ των φερόμενων δραστών (του 19χρονου)…

Σύμφωνα με τη δικογραφία, όλα ξεκίνησαν όταν το θύμα επισκέφθηκε το σπίτι 20χρονου φίλου του. Εκεί βρίσκονταν ο 19χρονος συνεργός του, καθώς και η ανήλικη σύντροφος του ιδιοκτήτη, η οποία τότε ήταν κάτω των 15 ετών.

Οι δράστες φέρονται να υπέβαλαν τον 17χρονο σε μια σειρά από ταπεινωτικές πράξεις, εκτοξεύοντας εναντίον του αυγά και ξύδι, ενώ παράλληλα τον βιντεοσκοπούσαν. Η κορύφωση της επίθεσης ήρθε με τον εξαναγκασμό του ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις, γεγονός που πιστοποιήθηκε πλέον με βάση τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Δύο μήνες μετά στο φως η υπόθεση από τη μητέρα του 17χρονου

Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία της μητέρας του θύματος, η οποία κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει:

Βιασμό

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Πορνογραφία ανηλίκου

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η ανήλικη κοπέλα, η οποία φέρεται να είχε ρόλο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της οικίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό.