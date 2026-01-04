Ξεκίνησε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα, με καθυστέρηση μιας ώρας καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έψαχναν μεγάφωνα να βγάλουν έξω για να ακούν όσοι δεν κατάφεραν να είναι μέσα στην αίθουσα.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι 45 μπλόκων από όλη τη χώρα και 40 σωματεία και σύλλογοι.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι εμμένουν στις κινητοποιήσεις τους ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους προκειμένου -όπως λένε- να μην «πεθάνει η αγροτιά στην Ελλάδα».

Μαρούδας: «Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση – Άνοιγμα διοδίων»

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Ρίζος Μαρούδας έστειλε από την πλευρά του μήνυμα κλιμάκωσης.

«Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Να μην κάνουμε πίσω. Να πάμε την Τρίτη που είναι η επιστροφή απ’ τα Φώτα να ανοίξουμε τα διόδια – θα το κάνουμε σαν πρόταση να είναι πανελλαδική δράση. Και Πέμπτη και Παρασκευή σε κεντρικά σημεία, αν αποφασιστεί η κλιμάκωση – γιατί είπαμε θα λειτουργούμε σαν ένα μπλόκο στην Ελλάδα – να πάμε σε αυτά τα στρατηγικά σημεία απαιτώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.

Μετά από 36 ημέρες είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε. Είμαστε εδώ στα Μάλγαρα για να καταδικάσουμε την προσπάθεια σπίλωσης του αγροτικού κινήματος που εκφράζεται σε πρόσωπα συναδέλφων μας, άδικα και αναίτια.

Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα μας και την αξιοπρέπειά μας, είμαστε μαζί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε και δίκιο και τη δύναμη και τη θέληση να επιβάλλουμε το δίκαιό μας», είπε.

Ανεστίδης στην εισήγησή του: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης έστειλε μήνυμα ενότητας.

«Μας κατηγορούν γιατί δεν πάμε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια. Φτάσαμε στο πικ των κινητοποιήσεων.

Ενα θα παρακαλέσω, σήμερα θα βγει από εδώ ενωτικό το κλίμα με σημαία τη Μερκοσούρ. Τα αιτήματα τα έχουν όλα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, ας δουν τι μπορούν να κάνουν», ενώ κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικου Επιμελητήριου Ελλάδος Αθανάσιο Σαροπουλο για να ενημερώσει τους αγρότες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Μερκοσούρ.

Μετά από 35 μέρες κινητοποιήσεων, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη κάποια συνάντηση μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Πηγή: Thesspost.gr

Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων.

Στην ανακοίνωση για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επεσήμανε μεταξύ άλλων «Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε (…). Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

