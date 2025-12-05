Οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί τις τελευταίες ημέρες στο πάρκο του Αγίου Ιωάννη στη Θήβα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να εισέλθουν στην Εθνική Οδό στο ύψος της Θήβας, αιφνιδιάζοντας την αστυνομία.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα.

Οπως έγραψε πριν από δύο ήμερες η Huffpost, παρατηρούνταν κινήσεις στην Εθνική οδό στο ύψος της Θήβας όταν δεκάδες αγρότες είχαν συγκεντρωθεί διαμαρτυρόμενοι για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις απειλές που έχουν προκληθεί στην κτηνοτροφία μετά την μαζική θανάτωση αιγοπροβάτων λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Οι αγρότες ετοιμάζονταν για κινητοποιήσεις και υπήρχαν φόβοι για κλείσιμο τμήματος της Εθνικής Οδού, στο ύψος της Θήβας, μετά και την γενική συνέλευση, φόβοι οι οποίοι εντέλει επαληθεύτηκαν.