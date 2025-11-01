Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ γύρω από την τραγωδία που σημειώθηκε στον Μασταμπά Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία, ενώ ένα ακόμη άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από πτώση στο κενό.

Τα θύματα είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, περίπου 85 ετών, και ένας επίσης κατάκοιτος άνδρας. Και οι δύο βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι, ενώ ο τρίτος άνδρας — ο γιος της ηλικιωμένης — δίνει μάχη για τη ζωή του μετά τη δραματική βουτιά του από ύψος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα εντοπίστηκαν σχεδόν απανθρακωμένα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίηση του δεύτερου νεκρού, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Ο συναγερμός για τη φωτιά σήμανε λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής, όταν περίοικος ειδοποίησε τις αρχές για πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να ανοίξουν τόσο την είσοδο του ισογείου όσο και του διαμερίσματος στον πρώτο όροφο για να προσεγγίσουν το σημείο.

Τα δύο άτομα που βρέθηκαν νεκρά αντιμετώπιζαν σοβαρά κινητικά προβλήματα, γεγονός που δεν τους επέτρεψε να διαφύγουν. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε στο πάτωμα του σαλονιού, κοντά στο δεύτερο θύμα, έναν άνδρα που, σύμφωνα με γείτονες, ήταν κατάκοιτος σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η κατάσταση του σώματος του δεύτερου νεκρού δυσχέραινε την ταυτοποίησή του, ενώ μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο, σχεδόν αποστεωμένο άνθρωπο. Επιπλέον, οι αρχές προβληματίζονται από το γεγονός ότι το θύμα βρέθηκε με μια σακούλα στο κεφάλι, στοιχείο που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Θρίλερ και με το τρίτο θύμα

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνδρα περίπου 60 ετών — τον γιο της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, σε κατάσταση πανικού, φέρεται να πήδηξε από ύψος διπλανής πολυκατοικίας, πέφτοντας πάνω σε λαμαρίνες. Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να τον μεταφέρουν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Νωρίτερα, ο άνδρας είχε απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες μέσω σκάλας από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Ενώ οι γείτονες του προσέφεραν νερό, εκείνος απομακρύνθηκε ξαφνικά, ανέβηκε στην ταράτσα και, παρά τις προσπάθειες αστυνομικών και περιοίκων να τον αποτρέψουν, βούτηξε στο κενό.



Δύο εστίες φωτιάς και έρευνες των αρχών

Στο σημείο της τραγωδίας κλήθηκε και ιατροδικαστής, καθώς τα δεδομένα παραπέμπουν σε υπόθεση με πολλά ερωτήματα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών εστιών φωτιάς γύρω από τα πτώματα, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο.

Η αστυνομία και η σήμανση έχουν ήδη σαρώσει το σπίτι και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ έχουν περισυλλεγεί αντικείμενα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της φονικής πυρκαγιάς και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τραγικό ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

