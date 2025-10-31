Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 4 οχήματα και 16 πυροσβέστες.

Δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διπλοκατοικία στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 31, 2025

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στους χώρους της οικίας εντόπισαν δύο απανθρακωμένες σορούς. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν άντρα.

Σύμφωνα με το patris.gr α δύο άτομα αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα.