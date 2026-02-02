Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στη Μεσαρά, η είδηση της εξαφάνισης του 33χρονου Γιάννη, ο οποίος χάθηκε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, όταν το αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε αντιμετώπισε σοβαρό περιστατικό στα ανοιχτά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ο νεαρός άνδρας καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου και εργαζόταν τα τελευταία χρόνια ως επαγγελματίας ψαράς στη Μασαχουσέτη.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, το αλιευτικό σκάφος «Lily Jean» εξέπεμψε σήμα κινδύνου κοντά στο Cape Ann, στην περιοχή του Gloucester. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με πλωτά και εναέρια μέσα, η οποία κάλυψε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μίλια.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν συντρίμμια, μια άδεια σωσίβια λέμβος και μία σορός, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιο σημάδι επιζώντων.

Η U.S. Coast Guard ανακοίνωσε τελικά ότι οι έρευνες ανεστάλησαν, τονίζοντας πως η απόφαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αλλά είχαν πλέον εξαντληθεί όλα τα «εύλογα» περιθώρια εντοπισμού.

Το συγκλονιστικό μήνυμα της οικογένειας

Την ώρα που η αγωνία μετατρέπεται σε θλίψη, η οικογένεια του 33χρονου Γιάννη προσπαθεί να σταθεί όρθια απέναντι στην τραγωδία.

Η αδελφή του, με ένα λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα, ζήτησε από τον κόσμο να τον κρατήσει στη σκέψη του:

«Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Ένας άνθρωπος της θάλασσας

Ο Γιάννης είχε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και την Κρήτη. Επέστρεψε στη Βοστώνη το 2015, όπου εργαζόταν στη θάλασσα, σε έναν χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό και επικίνδυνο.

Η αλιευτική κοινότητα της περιοχής μιλά για σοκ, ενώ τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρθηκαν με θερμά λόγια τόσο στον ίδιο όσο και στον καπετάνιο του σκάφους, περιγράφοντάς τους ως έμπειρους ανθρώπους.