Για τη 1 το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας έχει προγραμματιστεί η συνάντηση των αγροτών —οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει την προηγούμενη Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου— με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η πραγματοποίηση της συνάντησης συνοδεύεται από αυστηρούς όρους εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία θέτει ως βασικά προαπαιτούμενα τη διατήρηση ανοιχτών των δρόμων και τη συμμετοχή περιορισμένου αριθμού εκπροσώπων, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ουσιαστική και αποτελεσματική συζήτηση.

Advertisement

Advertisement

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του διαλόγου — προϋπόθεση που, όπως σημείωσε, έχει ήδη εκπληρωθεί, καθώς οι αγρότες έχουν απομακρύνει τα μπλόκα. Παράλληλα, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι στη συνάντηση θα συμμετάσχουν μόνο εκπρόσωποι που δεν εμπλέκονται σε παραβατικές ενέργειες ή δεν ελέγχονται για παρατυπίες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από τα σοβαρά ζητήματα του αγροτικού τομέα, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι απώλειες επιδοτήσεων. Από την πλευρά τους, οι αγρότες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, με αρκετούς να εκφράζουν αμφιβολίες ως προς τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.

Στη Νίκαια, οι αγρότες της Θεσσαλίας προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στη συνάντηση, έχοντας συμφωνήσει να διατηρήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας, Ιορδάνης Ιωαννίδης, δήλωσε ότι όλα τα μπλόκα θα ανοίξουν έως το βράδυ, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και ο διάλογος με την κυβέρνηση.

Η επιτροπή εκπροσώπησης των αγροτών θα αποτελείται από αντιπροσώπους βασικών περιοχών της Θεσσαλίας, με τους ίδιους να ξεκαθαρίζουν πως δεν αναμένουν άμεσες λύσεις, αλλά τη σαφή ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.